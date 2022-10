La police d’Haïti va enquêter sur la mort d’un journaliste touché lors d’une manifestation

Dans un communiqué, le chef de la police Frantz Elbé a présenté ses condoléances à la famille et aux collègues de Romelson Vilsaint, ajoutant que des policiers avaient été contraints de tirer des gaz lacrymogènes pour contrôler une “foule hostile” attaquant un commissariat de la capitale Port-au-Prince le Dimanche.

L’Association des journalistes haïtiens a également accusé la police d’avoir battu plusieurs journalistes et confisqué leur équipement et d’autres biens, condamnant ce qu’elle a qualifié d'”actes de répression antidémocratiques”.

“La sécurité des médias et la libre circulation des journalistes sont essentielles pour la jouissance pleine et entière de la liberté de la presse, de la liberté de pensée, de la liberté d’expression et du droit à l’information qui constituent la démocratie”, a-t-il déclaré.