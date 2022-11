La police d’Haïti tente de briser le blocus d’un terminal de carburant crucial

PORT-AU-PRINCE, Haïti (AP) – La Police nationale d’Haïti se battait pour éliminer un gang puissant qui encerclait un terminal de carburant clé à Port-au-Prince depuis près de deux mois, bien qu’il n’ait pas été immédiatement clair vendredi si l’économie dévastatrice blocus a été entièrement levé.

Dans un message vocal partagé avec l’Associated Press vendredi, le chef de la police Frantz Elbé a félicité les policiers impliqués dans une opération visant à évincer les membres de la fédération des gangs du G9 dirigée par Jimmy Cherizier, un ancien policier connu sous le nom de “Barbecue”. Le gang avait refusé de bouger alors qu’il exigeait la démission du Premier ministre Ariel Henry.

Il n’était pas immédiatement clair si quelqu’un avait été tué lors des coups de feu qui ont retenti dans la capitale jeudi ou si le gang avait été complètement évacué de la zone.

“Nous avons gagné un combat, mais ce n’est pas fini”, a déclaré Elbé.

Les porte-parole de la police et du bureau du Premier ministre Ariel Henry n’ont pas renvoyé de messages pour commentaires.

Les stations de radio locales ont rapporté que la zone où se trouve le terminal de carburant était calme vendredi.

Le manque de carburant a contraint les stations-service à fermer et empêché les hôpitaux d’offrir des services essentiels au milieu d’une épidémie de choléra qui a tué des dizaines de personnes et rendu des milliers de malades.

La situation a alarmé les gouvernements étrangers, qui ont envoyé de l’aide à la Police nationale d’Haïti ces dernières semaines, y compris des véhicules blindés pour aider à combattre les gangs, qui sont devenus de plus en plus puissants depuis l’assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse.

Mais les gouvernements étrangers jusqu’à présent n’ont pas répondu à l’appel d’Henry du 7 octobre pour des troupes étrangères.

Au lieu de cela, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté il y a deux semaines une résolution exigeant la fin immédiate de la violence et des activités criminelles en Haïti et imposant des sanctions à Cherizier, qui fait face à une interdiction de voyager, un gel des avoirs et un embargo sur les armes.

En outre, le département du Trésor américain a annoncé vendredi des sanctions contre le président du Sénat haïtien et un ancien sénateur à la suite d’allégations selon lesquelles ils auraient abusé de leurs fonctions pour faire du trafic de drogue en collaboration avec des réseaux de gangs et auraient ordonné à d’autres de se livrer à la violence.

Evens Sanon, Associated Press