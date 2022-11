La police d’Haïti tente de briser le blocus d’un terminal de carburant crucial

Les porte-parole de la police et du bureau du Premier ministre Ariel Henry n’ont pas renvoyé de messages pour commentaires.

Le manque de carburant a contraint les stations-service à fermer et empêché les hôpitaux d’offrir des services essentiels au milieu d’une épidémie de choléra qui a tué des dizaines de personnes et rendu des milliers de malades.

La situation a alarmé les gouvernements étrangers, qui ont envoyé de l’aide à la Police nationale d’Haïti ces dernières semaines, y compris des véhicules blindés pour aider à combattre les gangs, qui sont devenus de plus en plus puissants depuis l’assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse.

Au lieu de cela, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté il y a deux semaines une résolution exigeant la fin immédiate de la violence et des activités criminelles en Haïti et imposant des sanctions à Cherizier, qui fait face à une interdiction de voyager, un gel des avoirs et un embargo sur les armes.