La police d’Haïti attaque le domicile du Premier ministre Ariel Henry, à l’aéroport de Port-au-Prince

Le ciblage de la police par les gangs armés qui contrôlent une grande partie d’Haïti a souligné la détérioration des conditions de sécurité et l’escalade de la violence qui sévit dans cette nation des Caraïbes assiégée.

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Des policiers en colère en Haïti sont descendus jeudi à la résidence du Premier ministre et au principal aéroport du pays pour protester contre le meurtre de plus d’une douzaine de leurs camarades au cours des deux dernières semaines.

Des officiers soupçonnés d’avoir été des membres de la Police nationale d’Haïti se sont rassemblés devant la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry à Port-au-Prince jeudi matin, ont brisé les vitres des voitures et tiré avec des armes dans la cour. Mais ils n’ont pas attaqué la résidence elle-même, selon un employé du bureau du Premier ministre qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des développements sensibles.

La sécurité à la résidence était minimale, a déclaré l’employé, car le Premier ministre et son chef de cabinet n’étaient pas présents. Pourtant, l’attaque, survenue 18 mois après que le président Jovenel Moïse a été abattu à son domicile, était de mauvais augure.

Plus tard, des manifestants, certains en uniforme de police, ont brisé une fenêtre à l’aéroport international Toussaint Louverture et saccagé une entrée, a déclaré un employé de l’aéroport au Washington Post. Henry, qui rentrait chez lui après le sommet de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes en Argentine, a été temporairement empêché de quitter l’aéroport, a rapporté Reuters.