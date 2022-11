La police devrait transporter les idiots du culte apocalyptique Just Stop Oil avec des menottes, pas les rejoindre

COMMENT la police empêchera-t-elle le culte apocalyptique Just Stop Oil de bloquer encore et encore la circulation avec leurs nouvelles protestations stupides ?

Ils devraient chasser tous les idiots menottés. Au lieu de cela, les flics ont révélé hier une nouvelle stratégie troublante :

La police devrait menotter tout le monde dans le culte apocalyptique Just Stop Oil au lieu de les rejoindre

Ils les ont rejoints, marchant à leurs côtés alors que les chauffeurs londoniens faisaient la queue derrière eux.

Une question, alors, pour le Met : n’importe quel cinglé avec un bœuf peut-il maintenant bloquer les routes principales avec une escorte policière ? Ou ne fait que réveiller l’approbation des flics ?

Les crusties prétendent “assurer un avenir à l’humanité” et arrêter “la famine et le massacre de masse”.

Ce sont des fantasmes étranges et déformés. . . pitoyablement dérangé et totalement non scientifique.

Jusqu’à quand notre police va-t-elle se livrer à ces imbéciles et à leur guerre contre les travailleurs ?

Régime méchant

Le plus grand tour que la Chine ait jamais utilisé a été de convaincre nos hauts responsables politiques qu’il ne s’agit pas d’une tyrannie monstrueuse et belliciste.

Qu’il s’agit plutôt d’un partenaire commercial apprécié avec quelques défauts insignifiants qu’il vaut mieux gérer simplement avec un “pragmatisme robuste”, selon les mots de Rishi Sunak.

En fait, c’est un régime pervers qui a réduit en esclavage un million de musulmans, piraté et volé à travers le monde et détruit la liberté à Hong Kong.

C’est l’ami et l’allié de la Russie, une dictature totalitaire qui menace de conquérir Taïwan.

C’est le plus grand pollueur de la Terre. Il a déclenché la pandémie, emprisonne maintenant son peuple pour poursuivre «zéro Covid» et a battu un journaliste de la BBC couvrant les manifestations.

Pendant trop longtemps, les conservateurs ont été trop amicaux avec Pékin (tout comme ils l’étaient avec Moscou jusqu’à ce qu’il soit trop tard).

M. Sunak l’a compris il n’y a pas si longtemps. En n°10, il risque de répéter l’erreur.

Royaume-Uni doux au toucher

L’ALBANIE est pauvre mais sûre. Presque aucun migrant albanais qui débarque illégalement sur nos côtes n’a de demande d’asile légitime.

Pourtant, nous approuvons 55 % des cas que nous résolvons. Beaucoup de nations n’en approuvent aucune.

La douceur du Royaume-Uni empêche les migrants albanais de petits bateaux d’être renvoyés chez eux immédiatement Crédit : PA

Une partie de notre problème est la loi imparfaite sur l’esclavage moderne, qui permet aux chanceliers albanais de retarder ou d’éviter l’expulsion. Mais nos fonctionnaires sont manifestement trop indulgents.

Les députés conservateurs disent à juste titre que les migrants albanais par petits bateaux devraient être renvoyés chez eux immédiatement. Les organisations caritatives pour les réfugiés se plaignent bien sûr de cette violation des règles de l’ONU.

Comment, alors, l’Allemagne, la Hollande, la Suède et d’autres s’en sortent-elles avec leur taux d’approbation de l’asile albanais ? C’est zéro.

Allez les gars

PARDONNEZ-nous d’avoir été un peu déchirés par la confrontation épique de la Coupe du monde de demain soir.

Nous avons des lecteurs anglais et des lecteurs gallois. Si seulement les stars de Southgate et les combattants de Bale pouvaient tous les deux gagner.

C’est dommage que l’Angleterre et le Pays de Galles ne puissent pas tous les deux remporter la confrontation épique de la Coupe du monde

Mais si nous devons sortir de la clôture. . .

Le Soleil vous encourage, les garçons de Gareth !