La police devrait se concentrer sur la lutte contre le crime, pas sur la diversité – gouvernement britannique

Le ministre de l’Intérieur a appelé les chefs de police à vérifier leurs priorités

La nouvelle ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a critiqué vendredi la police pour avoir passé trop de temps sur “diversité et inclusion,” et a exhorté les agents à se concentrer plutôt sur la lutte contre la criminalité.

Dans une lettre ouverte aux chefs de police d’Angleterre et du Pays de Galles, le ministre a affirmé que “il y a une perception que la police a dû consacrer trop de temps à des gestes symboliques, plutôt qu’à la lutte contre les criminels.”

« Cela doit changer. Les initiatives sur la diversité et l’inclusion ne doivent pas prendre le pas sur la police de bon sens », dit Braverman.

La ministre de l’Intérieur a souligné qu’elle, ainsi que le Premier ministre Liz Truss, s’attendent à ce que les forces de l’ordre “pour réduire de 20 % les homicides, les violences graves et les crimes de quartier.” Braverman a également appelé à “une concentration renouvelée” sur la lutte contre la drogue, le vol de véhicules, le vandalisme et les graffitis.

“Je suis profondément préoccupé par le nombre actuel d’affaires faisant l’objet d’enquêtes, puis converties en accusations et en poursuites ultérieures”, Braverman a noté.

Entre-temps, elle s’est engagée à soutenir la police en délivrant 20 000 agents supplémentaires et “investir des centaines de millions en 2022-23.”

La lettre du ministre faisait écho aux conclusions d’un sondage mené par l’organisme More in Common le mois dernier, qui révélait que “Le public était presque deux fois plus susceptible d’être d’accord que de ne pas être d’accord avec l’affirmation selon laquelle” la police est plus intéressée à être réveillée qu’à résoudre des crimes “.”

Les auteurs du rapport ont fait référence à une vidéo controversée tweetée par la police du Lincolnshire en août montrant des officiers exécutant la Macarena lors d’un événement LGBTQ + Pride.

Et qui ne peut pas danser à la Macarena ! @lincspolice Tout s’amuse à Lincoln Pride ! 😃🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 pic.twitter.com/JC6oXIBHlY – Police de Lincoln (@LincolnPoliceUK) 20 août 2022

En mai, le surintendant James Sutherland a été critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir porté un casque arc-en-ciel en soutien à une campagne anti-homophobie à Cambridge.

L’agenouillement par des policiers en soutien au mouvement Black Lives Matter a également fait l’objet de controverses.

Pendant ce temps, ces dernières années, les forces de police, et Scotland Yard en particulier, ont été critiquées pour leur gestion de plusieurs enquêtes criminelles très médiatisées, ainsi que pour l’augmentation des attaques de rue et des crimes au couteau. Les problèmes au sein des rangs de la police ont été mis en évidence dans un rapport explosif de février du Bureau indépendant pour la conduite de la police. Le chien de garde a dit à Scotland Yard de prendre des mesures immédiates pour éradiquer le racisme et l’intimidation dans les rangs et de former les officiers à l’utilisation appropriée des médias sociaux.