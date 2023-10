La police détruit un laboratoire préparant de la « poussière de singe » qui fait sauter les utilisateurs des bâtiments | Nouvelles du monde

Le laboratoire illégal a été découvert dans un village à environ 80 km de Barcelone, en Espagne (Photo : Solarpix) Un laboratoire secret où était produite une « drogue zombie », également connue sous le nom de « poussière de singe », a été démantelé. Espagne. Des cartons contenant une « grande quantité » de « nouveaux stupéfiants » qui se dirigeaient vers le Royaume-Uni et d’autres pays européens ont été saisis par la police de Barcelone dans le cadre d’une opération de longue durée. Les agents ont intercepté le principal suspect, originaire de Hongrie, alors qu’il se dirigeait vers un coursier pour le déposer. Il a été détenu avant que la police n’arrête son fils et une Colombienne et découvre leur « système sophistiqué de production et d’expédition » que le trio aurait fui depuis leur domicile. Des milliers de livres en euros et des lingots d’or ont également été saisis sur la propriété (Photo : Solarpix) Des milliers de livres en euros et des lingots d’or ont été saisis sur place ainsi que des produits chimiques qui auraient servi à produire plus de 7,5 millions de doses de drogues de synthèse. Un porte-parole de la police nationale espagnole a déclaré dans un communiqué : « Les agents de la police nationale, dans le cadre d’une opération conjointe avec les douanes espagnoles, ont démantelé un laboratoire produisant de nouvelles substances psychoactives connues sous le nom de NSP. « Ils produisaient des drogues synthétiques à partir de substances narcotiques naturelles qu’ils envoyaient ensuite vers les pays européens, l’Amérique du Nord et l’Océanie par l’intermédiaire de sociétés de messagerie. « Les pays européens dans lesquels l’organisation a été envoyée comprenaient le Royaume-Uni, l’Irlande, la France et l’Allemagne.

Qu’est-ce que la « poussière de singe » ? La poussière de singe est généralement reniflée, mais on peut également la trouver sous forme de gélules et de pilules. Il peut être fumé ou, dans de rares cas, injecté. Il est également connu sous le nom de « sels de bain » ou MDPV. La police a décrit le fait de s’attaquer à des personnes sous l’influence de la drogue comme si on essayait de lutter contre l’Incroyable Hulk. Les toxicomanes croient qu’ils sont pourchassés et auraient tenté de grimper sur les bâtiments et les lampadaires pour échapper aux bêtes de leurs vives hallucinations. Médicament de classe B, synthétisé pour la première fois par une société pharmaceutique allemande dans les années 1960. « Trois personnes appartenant à la même famille qui dirigeait le laboratoire ont été arrêtées. « Le matériel saisi aurait servi à produire plus de sept millions et demi de doses de substances NSP comme le stimulant connu sous le nom de poussière de singe, le cannabinoïde synthétique ADB-BUTINACA et la caninone synthétique a-PiHP. » L’enquête de longue durée a débuté en mars après que la police a découvert que des substances NSP « dangereuses » étaient expédiées à l’étranger depuis Barcelone. Les bureaux de courrier soupçonnés d’avoir été utilisés ont été mis sous surveillance et plusieurs envois de drogue ont été interceptés. Les détectives ont découvert qu’une société basée dans la ville et utilisant des comptes bancaires liés à une société hongroise était à l’origine des livraisons. Plus: Nouvelles sur la criminalité

Ils ont ensuite découvert l’emplacement du laboratoire clandestin : dans une maison du village appelé Tagamanent, à 80 kilomètres au nord de Barcelone. Détaillant l’arrestation du principal suspect, un porte-parole de la police a déclaré : « Alors qu’il se dirigeait vers les bureaux d’une entreprise de messagerie pour envoyer des colis à l’étranger, il a été intercepté par les enquêteurs. «Cela a empêché la livraison de quatre gros colis contenant une quantité importante de NSP vers l’Irlande, la Grèce, les États-Unis et l’Italie. « Les deux autres arrestations ont eu lieu lors d’une descente ultérieure dans la propriété résidentielle à partir de laquelle le laboratoire opérait. » Les détectives ont déclaré que les médicaments prêts à être envoyés à l’étranger étaient emballés dans différentes étagères de la propriété « comme s’ils se trouvaient dans un supermarché ». Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })();Lien source