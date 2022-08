La police d’État interrompt les tests de THC sur la marijuana après des problèmes de laboratoire

DETROIT (AP) – Le laboratoire du crime de la police de l’État du Michigan a cessé de filtrer les échantillons de sang pour le THC, le composé qui donne aux consommateurs de marijuana un niveau élevé, après des problèmes de test, a déclaré une porte-parole.

Les procureurs du comté ont été informés cette semaine, a déclaré Shanon Banner à l’Associated Press.

La suspension sera en place “pendant que nous travaillons pour en savoir plus et / ou jusqu’à ce que nous puissions instituer une autre méthode de test validée pour garantir l’exactitude”, a déclaré Banner dans un e-mail.

Depuis 2018, la marijuana est légale en vertu de la loi de l’État pour les personnes âgées d’au moins 21 ans. L’usage médical a été approuvé 10 ans plus tôt.

Il est toujours illégal de conduire sous l’influence de la marijuana, mais le Michigan, contrairement à certains autres États, n’a pas de limite établie. En 2019, une commission recommandait de ne pas créer de seuil en raison d’une “mauvaise corrélation” entre le contenu corporel et les facultés affaiblies au volant.

Néanmoins, les procureurs peuvent toujours présenter des preuves de THC devant le tribunal, a déclaré l’avocat de la défense Mike Nichols.

“Quelqu’un se fait arrêter et il y a un accident où quelqu’un est blessé ou tué”, a-t-il déclaré. “Cela a été un gros problème depuis que nous sommes allés en médecine en 2008. Je reçois de plus en plus de cas.”

Banner a déclaré qu’une “anomalie” dans le laboratoire a été découverte cette semaine dans laquelle la présence de CBD pourrait avoir conduit à un résultat positif pour le THC.

Le CBD, également présent dans la marijuana, ne provoque pas de high et est souvent vendu comme complément alimentaire ou inclus dans des crèmes et autres produits de soins personnels. Les produits CBD sont légaux, avec certaines restrictions, dans presque tous les États.

“Nous travaillons activement pour identifier la portée, mais nous n’aurons probablement pas d’informations supplémentaires avant la semaine prochaine”, a déclaré Banner.

Nichols pense que le problème réside dans une technologie inadéquate dans le laboratoire.

“Il existe une méthodologie plus sensible, mais ces instruments coûtent beaucoup plus cher”, a-t-il déclaré.

Ed White, l’Associated Press