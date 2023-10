La police d’État et le BCSO arrêtent des hommes recherchés pour fusillade et violation de la probation

17 octobre — Les autorités d’Albuquerque ont arrêté la semaine dernière deux hommes pour des violations très différentes : l’un aurait tiré sur sa petite amie et l’autre a été expulsé d’un programme de traitement alors qu’il était en probation fédérale.

Le porte-parole de la police de l’État du Nouveau-Mexique, Wilson Silver, a déclaré qu’Edilberto Camacho et Keon Harris, tous deux âgés de 30 ans, avaient été arrêtés le 12 octobre dans le cadre d’une opération conjointe avec le bureau du shérif du comté de Bernalillo, le bureau du procureur du deuxième district judiciaire et le service correctionnel de l’État.

Silver a déclaré que Camacho avait été retrouvé caché dans un entrepôt au large de West Central et que Harris avait été arrêté après une impasse dans son appartement dans les contreforts.

Camacho est accusé d’enlèvement, de tir sur un véhicule à moteur, d’utilisation négligente d’une arme mortelle et d’autres accusations. Harris est accusé de violation de la probation.

« Lorsque les agences travaillent ensemble, les criminels recherchés découvrent qu’ils peuvent fuir mais qu’ils ne peuvent pas se cacher. Des plans bien exécutés continueront de conduire à davantage d’arrestations, ce qui rendra les communautés plus sûres. » » a déclaré le chef de la police d’État, Troy Weisler, dans un communiqué.

Camacho est derrière les barreaux du centre de détention métropolitain. On ne sait pas où Harris est détenu. On ne sait pas non plus si l’un ou l’autre des hommes a un avocat.

Les archives judiciaires montrent que Camacho était recherché pour violation de probation et était en fuite depuis janvier, lorsqu’il a été « libéré par erreur du centre de détention du comté de Sandoval » après avoir été arrêté pour possession de fentanyl.

Le 5 octobre, l’ex-petite amie de Camacho a appelé le 911 et a déclaré aux policiers qu’il l’avait frappée avec un pistolet et lui avait tiré dessus, selon les archives judiciaires. Les députés du comté de Sandoval ont trouvé la femme battue et meurtrie dans un véhicule criblé de balles.

Les députés ont déclaré que la femme leur avait dit qu’elle avait rencontré Camacho pour « discuter d’une unité de stockage » lorsqu’il avait sorti une arme à feu. Elle a déclaré qu’il l’avait forcée à se rendre dans une propriété à Bernalillo, où elle l’avait poussé hors du véhicule et était partie.

L’ex-petite amie a déclaré aux députés qu’alors qu’elle s’éloignait, Camacho avait tiré plusieurs balles sur son véhicule, selon les archives judiciaires.

Les archives judiciaires montrent que Harris était recherché pour avoir violé sa probation.

Silver a déclaré que Harris, qui a participé à une fusillade en 2020 devant une maison funéraire d’Albuquerque, avait « plusieurs mandats d’arrêt actifs pour son arrestation ».

Les archives judiciaires en ligne ne montrent qu’un seul mandat d’arrêt contre Harris, résultant d’une confrontation dans un programme de traitement de la toxicomanie. Harris a purgé une peine de prison après avoir plaidé coupable de la fusillade à l’extérieur du salon funéraire, et a été libéré sous probation en juillet et condamné à suivre un traitement pour toxicomanie.

Le 26 septembre, l’agent de probation de Harris a reçu un appel de Counselling World à Albuquerque l’informant que son traitement avait été interrompu.

Cela a commencé, selon les archives judiciaires, lorsque Harris a fait des commentaires sexuels à l’égard d’une nouvelle thérapeute avant de devenir « provocante et peu coopérative », accusant la thérapeute de ne pas savoir ce que cela signifie d’être un criminel condamné.

Au cours de la séance de groupe, Harris a continué à perturber en disant : « La marijuana est une plante et non une drogue, donc cela ne s’applique pas à moi. (Explétif) la science (explétif) n’est pas réelle, et j’ai droit à mon opinion. « .

Lorsque le thérapeute a demandé à Harris de partir, selon les archives judiciaires, il a d’abord refusé, puis « s’est conformé à contrecœur et a quitté l’établissement ».