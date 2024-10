La police d’État du Massachusetts veut plus de 176 000 $ pour examiner la demande de documents publics

25 Investigates s’est efforcé d’obtenir des réponses sur la culture de la Massachusetts State Police Training Academy. Nous avons commencé à nous occuper de la mort soudaine et récente d’une recrue, Enrique Delgado García.

Le 9 octobre185 nouveaux soldats sont diplômés de l’académie de police de l’État. L’événement s’est arrêté pour saluer la recrue qui n’était pas là. Une vidéo a été diffusée et Delgado Garcia a commencé à parler. Il a expliqué au public pourquoi il voulait devenir soldat d’État.

« Je veux aider les gens », a déclaré le jeune homme de 25 ans originaire de Worcester dans une interview préenregistrée. « Je veux être là pour eux dans leurs pires jours. »

Delgado Garcia est décédé le 13 septembre après un entraînement de boxe à l’académie. Il n’était qu’à quelques semaines de son diplôme.

Des sources proches de l’enquête disent à 25 enquêteurs qu’il souffrait de fractures, de dents endommagées ou manquantes et d’une blessure à la colonne vertébrale. Des sources disent qu’il était sur le ring avec quelqu’un d’autre lorsqu’il est tombé sur le tapis, mais s’est relevé. Le combat a pu continuer. Il s’est ensuite effondré suite à un coup porté à la tête.

C’est à ce moment-là que 25 enquêteurs ont commencé à se pencher sur l’académie, ses pratiques et les raisons pour lesquelles les gens pourraient la quitter avant d’avoir atteint la ligne d’arrivée.

25 Les enquêteurs ont demandé à la police de Mass State, par le biais d’une demande de dossiers ouverts, les raisons documentées pour lesquelles les recrues quittent l’académie avant l’obtention de leur diplôme, y compris leurs entretiens de sortie. Nous avons demandé ces entretiens de sortie aux trois dernières troupes d’entraînement de recrues ou RTT.

Police d’État de masse a répondu avec une évaluation des frais de 176 431 $, juste pour examiner les dossiers que nous avons demandés. En grande partie, il s’agissait de frais pour examiner les documents afin de voir s’ils étaient autorisés à les divulguer en vertu de la loi sur les documents publics du Massachusetts.

La réponse écrite disait en partie :

« Encore une fois, veuillez noter que la majorité des documents sensibles peuvent être entièrement exemptés de divulgation. »

« Nous ne devrions pas avoir à payer près de 200 000 dollars pour obtenir ces informations, a déclaré Justin Silverman, directeur exécutif de la New England First Amendment Coalition. C’est le principal défenseur de la région des libertés du premier amendement et du droit du public à connaître le gouvernement.

« Ce sont nos impôts qui sont dépensés pour le programme de formation de la police d’État. Et nous avons le droit de savoir si ce programme fonctionne en toute sécurité ou s’il ne fait que provoquer une autre tragédie quelque part plus tard », a déclaré Silverman.

Alors que la police d’État de masse estime que ce que nous avons demandé était exempté de la loi sur les archives publiques pour une exception relative au personnel, les experts avec lesquels nous avons parlé affirment que la loi à ce sujet n’est pas aussi claire.

« La Cour judiciaire suprême, la Cour suprême de notre État, ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si les entretiens de sortie relèvent ou non spécifiquement de l’exemption C », a déclaré Jessie Rossman, directrice juridique de l’ACLU du Massachusetts, qui demande une enquête fédérale sur d’éventuelles causes systémiques. préoccupations à l’Académie de police de l’État de masse.

« En prenant encore un peu de recul par rapport à la loi actuelle sur les archives publiques, le public du Commonwealth se pose de sérieuses questions sur ce qui se passe à l’Académie MSP », a déclaré Rossman.

Dans sa propre littérature, la Mass State Police partage les déclarations des recrues lors de leurs entretiens de sortie sur les raisons pour lesquelles elles ont quitté l’académie.

« Je pense qu’il est important de noter que nous ne cherchons pas à obtenir des noms ou des informations personnelles, mais plutôt les raisons mêmes pour lesquelles ces cadets ont quitté le programme », a déclaré Silverman.

Depuis le décès de Delgado Garcia, l’académie a suspendu ses activités de boxe.

Et le procureur général a nommé un enquêteur indépendant pour examiner les circonstances de sa mort.

Mais les défenseurs de la transparence du gouvernement ne sont pas sûrs que cela soit suffisant.

« Ils devraient travailler au nom du public pour trouver un moyen d’être plus transparents », a déclaré Silverman. « Donc, au lieu de simplement compter sur ces frais et d’envoyer une facture de près de 200 000 dollars, la police d’État dans cette affaire devrait travailler avec des journalistes et d’autres personnes préoccupées par la situation de ce cadet pour s’assurer que suffisamment d’informations sont fournies là où nous pouvons obtenir une compréhension complète de ce qui se passe.

Boston 25 News ne paie pas les frais de 176 431 $. Cependant, nous continuons à travailler avec la police d’État sur cette demande.

Nous avons également fait appel de la réponse auprès du bureau du secrétaire d’État.

C’est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

