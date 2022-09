La police d’État du district 17 de La Salle annonce les mesures d’application d’octobre à La Salle, dans les comtés de Bureau – Shaw Local

Le district 17 de la police de l’État de l’Illinois à La Salle effectuera des patrouilles de lutte contre l’alcool dans les comtés de La Salle et de Bureau, des patrouilles de nuit dans le comté de La Salle, des patrouilles spéciales de contrôle de la circulation dans le comté de La Salle et des patrouilles de contrôle des occupants dans les comtés de La Salle et de Bureau. Octobre.

Les patrouilles de lutte contre l’alcool permettent à la police d’État de se concentrer sur la prévention, la détection et la prise de mesures d’exécution en réponse aux infractions associées à la conduite avec facultés affaiblies et au transport illégal ou à la consommation d’alcool ou de drogues. Les facultés affaiblies par l’alcool et les drogues sont des facteurs responsables de plus de 30 % de tous les accidents de la route mortels dans l’Illinois. Il y a un décès sur la route lié à l’alcool toutes les 53 minutes aux États-Unis.

Les patrouilles nocturnes permettent à la police d’État de se concentrer sur la prévention, la détection et la prise de mesures d’exécution en réponse à la conduite avec facultés affaiblies et aux violations de la retenue des occupants, en particulier entre 18 h et 6 h. Le nombre de conducteurs non retenus tués dans des accidents de la circulation est nettement plus élevé la nuit et combiné la conduite avec facultés affaiblies signifie encore plus de décès sur la route pendant ces heures critiques, a déclaré la police d’État.

Des patrouilles spéciales de contrôle de la circulation permettent à la police d’État de se concentrer sur quatre infractions qui contribuent le plus aux accidents de la circulation et aux décès : conduite avec facultés affaiblies, utilisation de la ceinture de sécurité et des dispositifs de retenue pour enfants, excès de vitesse et distraction au volant. La police d’État augmentera les patrouilles de jour et de nuit pour assurer la sécurité des voyageurs en véhicule grâce à l’application de toutes les lois sur la sécurité routière. La vitesse est un facteur dans près de 35 % des accidents mortels ; et, on savait que près de 50 % des occupants de véhicules tués dans des accidents de la circulation n’étaient pas attachés.

Les patrouilles d’application de la retenue des occupants permettent à la police d’État de se concentrer sur les lois sur les ceintures de sécurité et les sièges de sécurité pour enfants. La loi de l’Illinois exige que tous les passagers du véhicule (avant et arrière) soient attachés. Les ceintures de sécurité sont toujours l’un des dispositifs de sécurité les plus efficaces dans les véhicules, et on estime qu’elles sauvent près de 14 000 vies chaque année. L’objectif de ce programme est d’accroître la conformité des dispositifs de retenue des occupants grâce à l’éducation, à l’inspection des sièges pour enfants et à l’application de la loi.

Ces mesures d’application sont financées par le ministère des Transports de l’Illinois.