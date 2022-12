La police d’État dit d’éviter les voyages et de se déplacer pendant la tempête hivernale – Shaw Local

La police de l’État de l’Illinois demande aux automobilistes de rester en dehors des routes pendant les deux prochains jours pendant les rigueurs de l’hiver qui devraient commencer jeudi.

Si le déplacement est absolument nécessaire, prévoyez suffisamment de temps pour le déplacement et restez concentré sur les conditions routières dangereuses. Ralentissez et déplacez-vous pour les véhicules bloqués sur le bord de la route et pour les véhicules d’urgence et le personnel qui les assiste. Les accidents liés à la loi de Scott sont évitables à 100%, a déclaré la police d’État.

L’avertissement de tempête hivernale commence à 9 heures du matin jeudi pour les comtés de Winnebago, Boone, McHenry, Ogle, Lee, DeKalb, Kane, La Salle, Kendall, Grundy, Bureau, Putnam et Livingston. Pour les comtés de DuPage, Cook, Lake et Will, l’avertissement de tempête hivernale commence à midi. (Scott Anderson)

Selon le National Weather Service, la neige devrait se développer dans la région jeudi, avec des conditions de voyage glissantes prévues après minuit. Les conditions de voyage devraient se détériorer rapidement jeudi matin et tout au long de l’après-midi, s’étendant d’ouest en est. Un gel éclair est également possible jeudi, ce qui peut conduire à des routes verglacées pendant l’accumulation de neige. Les totaux de neige sont généralement prévus pour 2 à 4 pouces jeudi, avec un pouce supplémentaire de jeudi soir à vendredi, ainsi que des averses de neige pendant la journée de vendredi.

Des conditions de blizzard au sol sont prévues jeudi et vendredi, avec des refroidissements éoliens minimaux allant de 25 à 35 degrés sous zéro. Des vents forts sont également attendus, ce qui causera de la poudrerie importante, en particulier sur les routes nord-sud.

Par coïncidence, la Journée de la loi de Scott est reconnue le 23 décembre de chaque année pour honorer les travailleurs de la sécurité publique et pour rappeler aux automobilistes de ralentir et de se déplacer lorsqu’ils s’approchent d’un véhicule d’urgence ou de tout véhicule dont les feux d’urgence ou de détresse sont activés.

Au cours des cinq dernières années, le FAI a vu un nombre croissant d’accidents impliquant des violations de la loi de Scott. Jusqu’à présent cette année, 25 voitures d’escouade de FAI ont été heurtées en relation avec des violations de la loi de Scott et 10 soldats ont été blessés lors de ces accidents. Lors de l’une des premières tempêtes majeures de 2022, le 17 février, les responsables des FAI ont enquêté sur cinq accidents de la circulation distincts impliquant des voitures d’escouade des FAI. Cinq soldats ont été touchés lors de ces accidents et quatre des cinq accidents étaient liés à la loi de Scott.

Une personne qui enfreint la loi de Scott, commet une infraction commerciale et encourt une amende d’au moins 250 $ ou de plus de 10 000 $ pour une première infraction. Si la violation entraîne des blessures à une autre personne, le permis de conduire du contrevenant sera suspendu pour une période obligatoire comprise entre six mois et deux ans.

“Avec l’approche des conditions hivernales dangereuses, il est extrêmement important que tout le monde respecte les règles de la loi de Scott, qui obligent les automobilistes à se déplacer lorsqu’ils approchent d’une urgence et d’autres véhicules arrêtés sur le bord de la route”, a déclaré le directeur du FAI, Brendan F. Kelly. «Nos soldats et nos travailleurs de la voirie risquent leur vie pour rendre les routes sûres. Faites votre part, restez attentifs, ralentissez et déplacez-vous, afin que nous rentrions tous à la maison en toute sécurité, non seulement ce week-end, mais toujours.

Les conditions routières hivernales peuvent être trouvées pour les autoroutes du comté de La Salle à www.lasallecountyhighway.org.

IDOT aura Se déplacerIllinois.com pour des informations continuellement mises à jour sur les conditions routières.