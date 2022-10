La police détaille l’attaque contre le mari de la présidente Nancy Pelosi

[The stream is slated to start shortly before 1 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

La police de San Francisco doit donner une conférence de presse sur l’agression violente tôt vendredi contre le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi au domicile du couple.

Un homme est en garde à vue pour l’attaque, qui a conduit Paul Pelosi, 82 ans, à l’hôpital.

Le suspect a utilisé un marteau lors de l’assaut, a rapporté NBC News, citant deux personnes informées de l’incident.

L’homme cherchait l’orateur de la Chambre en criant : “Où est Nancy, où est Nancy ?” avant d’attaquer Paul Pelosi, a déclaré une source à NBC.

Nancy Pelosi, une démocrate californienne, se trouvait à Washington, DC, au moment de l’incident, ont indiqué les autorités.