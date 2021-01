Une force de police à court d’argent fait la promotion d’un nouveau directeur « équité et appartenance » de 74000 £ par an pour « superviser l’amélioration de la culture inclusive sur le lieu de travail ».

Le nouveau rôle de la police des West Midlands, qui comprend 28 jours de congé par an plus les jours fériés et une pension « généreuse », intervient alors que la force continue de faire face à une pénurie de financement qui a fait perdre 2000 agents depuis 2010.

Les critiques ont critiqué la force pour avoir «gaspillé» de l’argent sur le rôle «inutile» et pour donner la priorité à la «réveil» par rapport aux exigences de la police de première ligne.

Le gendarme en chef de la police des West Midlands, Dave Thompson, dont la force fait la publicité d’un nouveau directeur « d’équité et d’appartenance » de 74000 £ par an

Danielle Boxall, responsable de la campagne média de l’Alliance des contribuables, a déclaré à MailOnline: « Les contribuables veulent que leur argent durement gagné soit dépensé pour des flics combattant le crime, pas des commissaires culturels prêchant derrière leur bureau.

« Les chefs de police doivent maintenant justifier ces coûts ou recentrer leur financement sur la ligne de front. »

Jay Singh-Sohal, le candidat conservateur pour devenir le prochain commissaire à la police et au crime, a fait rage contre le « gaspillage et l’état de veille » et a appelé à la mise de l’argent de côté pour le nouveau rôle afin d’aller plutôt aux services de police de première ligne.

Il a déclaré à l’Express and Star: « Malgré un investissement important du gouvernement dans son budget de la police, qui s’élève désormais à 655 millions de livres sterling par an, le Labour Police and Crime Commissioner [David Jamieson] se cache derrière «l’austérité», tout en gaspillant de vastes sommes d’argent des contribuables pour des rôles inutiles comme celui-ci, dans son bureau gonflé qui coûte maintenant aux résidents plus de 6 millions de livres sterling par an.

« C’est l’argent et les ressources des contribuables qui devraient être affectés aux services de police de première ligne pour lutter contre la criminalité croissante dans les West Midlands.

«En tant que commissaire de la police et de la criminalité, je mettrai fin à ce gaspillage et à ce manque de vigilance. Nous avons besoin de moins de ce politiquement correct et d’une police plus robuste.

Le rôle, directeur adjoint de l’équité et de l’appartenance, a un salaire de 74 340 £ par an et est annoncé en ligne avec le 8 janvier comme date de clôture des candidatures.

La description de poste indique que le candidat choisi «soutiendra et supervisera l’amélioration de la culture inclusive sur le lieu de travail».

L’annonce se lit comme suit: «Vous soutiendrez et superviserez une culture inclusive améliorée sur tout le lieu de travail – en encourageant l’intégration des initiatives dans la force.

« Le rôle vous verra également gérer toutes les questions d’inclusion liées à l’activité de la Force opérationnelle, en tant que notre expert reconnu dans ce domaine. Votre influence se fera sentir à travers la force.

Depuis 2010, la police des West Midlands a licencié plus de 2 000 agents et fermé des dizaines de postes après une réduction de 175 millions de livres sterling par le gouvernement.

En septembre, les mandarins de Whitehall ont été critiqués pour avoir gaspillé de l’argent dans des « non-emplois » après qu’il ait été révélé qu’au moins 180 agents de la diversité étaient inscrits sur la liste de paie dans neuf départements gouvernementaux.

Dans une série de questions parlementaires, le député d’arrière-ban conservateur Neil O’Brien a demandé aux ministres combien de membres du personnel de leur département avaient «un ou plusieurs des mots« égalité, diversité, inclusion, genre, LGBT ou race »dans leur titre de poste».

En haut de la pile se trouvait le Cabinet Office avec 66 de ces employés, dont 41 membres du Bureau de l’égalité du gouvernement.

Cependant, d’autres membres du personnel au sein du ministère sont susceptibles d’avoir des responsabilités en matière d’égalité, de diversité et d’inclusion dans leurs rôles, sans que cela soit dans leur titre de poste.

Les annonces d’emploi précédentes suggèrent que les cadres supérieurs occupant ces postes pouvaient s’attendre à un salaire d’environ 70 000 £, soit près de trois fois ce que gagne une étudiante infirmière.

Duncan Simpson, de la TaxPayers ‘Alliance, a déclaré: «C’est ce qui se passe lorsque les chefs de Whitehall se précipitent pour avoir raison.

« Ce serait bien mieux pour tous les contribuables si les mandarins se concentraient sur l’élimination des déchets, plutôt que d’être obsédés par la politique identitaire et d’augmenter le nombre de non-emplois. Des ministres sensés feraient bien de réduire le nombre de ces commissaires aux guerres culturelles.

La police des West Midlands a déclaré aujourd’hui: « Le candidat retenu veillera à ce que la force continue de fournir un service équitable et réactif à toutes nos communautés.

«Ce travail est particulièrement important dans notre processus de recrutement et pour devenir une force plus représentative des communautés qu’elle sert.

Nous voulons également nous assurer que la force continue à intégrer une culture inclusive sur le lieu de travail – une culture qui permet à tous nos employés de contribuer et de réaliser leur potentiel, ce qui à son tour améliorera notre productivité et nos performances.