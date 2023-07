La police des mœurs iranienne reprend ses patrouilles de rue, forçant les femmes à porter le foulard après des mois de protestation

La police de la moralité iranienne a repris ses patrouilles dans les rues pour forcer les femmes à porter le foulard islamique après s’être retirée en réponse aux manifestations nationales contre la mort d’une femme de 22 ans sous leur garde.

Les autorités avaient eu du mal à contenir les manifestations de masse déclenchées par la mort de Mahsa Amini en septembre. Les manifestations se sont en grande partie calmées plus tôt cette année à la suite d’une répression brutale au cours de laquelle plus de 500 manifestants ont été tués et près de 20 000 détenus.

Bien que la police de la moralité ait rarement été vue patrouillant dans les rues, les autorités ont insisté tout au long de la crise sur le fait que les règles n’avaient pas changé. Les dirigeants cléricaux iraniens considèrent le hijab comme un pilier clé de la révolution islamique qui les a amenés au pouvoir il y a plus de quatre décennies.

Un porte-parole de la police a déclaré dimanche que la police des mœurs recommencerait à notifier puis à détenir les femmes ne portant pas le hijab en public. A Téhéran, on a pu voir les hommes et les femmes de la police des mœurs patrouiller dans les rues dans des fourgons marqués.

La bataille pour le hijab est devenue un puissant cri de ralliement l’automne dernier, les femmes jouant un rôle de premier plan dans les manifestations. Les manifestations se sont rapidement transformées en appels au renversement des dirigeants cléricaux iraniens, que les manifestants, pour la plupart jeunes, accusent d’être corrompus, répressifs et déconnectés. Le gouvernement iranien a imputé les manifestations à un complot étranger, sans fournir de preuves.

Plusieurs célébrités iraniennes se sont jointes aux manifestations, dont d’éminents réalisateurs et acteurs de la célèbre industrie cinématographique du pays. Plusieurs actrices iraniennes ont été arrêtées après être apparues en public sans le hijab ou avoir exprimé leur soutien aux manifestations.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.