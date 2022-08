La police dépose des accusations de terrorisme contre l’ex-Premier ministre pakistanais Imran Khan

La police pakistanaise a déposé des accusations de terrorisme contre l’ancien Premier ministre Imran Khan, ont annoncé lundi les autorités, aggravant les tensions politiques dans le pays alors que le Premier ministre déchu organise des rassemblements de masse pour reprendre ses fonctions.

Les accusations de terrorisme font suite à un discours que Khan a prononcé samedi à Islamabad dans lequel il s’est engagé à poursuivre des policiers et une femme juge et a allégué qu’un proche collaborateur avait été torturé après son arrestation.

Khan lui-même semblait toujours libre et n’avait pas immédiatement répondu à l’acte d’accusation de la police déposé contre lui. Le parti politique de Khan – Tehreek-e-Insaf, maintenant dans l’opposition – a publié des vidéos en ligne montrant des partisans entourant son domicile pour potentiellement empêcher la police de l’atteindre.

Des centaines de personnes y sont restées tôt lundi. Tehreek-e-Insaf a averti qu’il organiserait des rassemblements dans tout le pays si Khan était arrêté.

Dans le cadre du système juridique pakistanais, la police dépose ce que l’on appelle un premier rapport d’information sur les accusations portées contre un accusé auprès d’un juge d’instruction, qui permet à l’enquête de progresser. Généralement, la police arrête et interroge l’accusé.

Le rapport contre Khan comprend le témoignage du juge magistrat Ali Javed, qui a décrit avoir été au rassemblement d’Islamabad samedi et avoir entendu Khan critiquer l’inspecteur général de la police pakistanaise et un autre juge. Khan aurait poursuivi en disant: “Vous aussi, préparez-vous, nous prendrons également des mesures contre vous. Vous devez tous avoir honte.”

Les partisans des partis d’opposition saluent les législateurs quittant l’Assemblée nationale à Islamabad après qu’un vote de censure en avril a chassé le Khan du pouvoir. (Anjum Naveed/Associated Press)

Khan pourrait faire face à plusieurs années de prison à cause des nouvelles accusations, qui l’accusent d’avoir menacé des policiers et le juge. Cependant, il n’a pas été détenu pour d’autres accusations moins graves portées contre lui lors de sa récente campagne contre le gouvernement.

Promis de briser le modèle de règle familiale

Le système judiciaire pakistanais a également une histoire de politisation et de prise de position dans les luttes de pouvoir entre l’armée, le gouvernement civil et les politiciens de l’opposition, selon le groupe de défense Freedom House basé à Washington.

Khan est arrivé au pouvoir en 2018, promettant de briser le schéma de la règle familiale au Pakistan. Ses adversaires soutiennent qu’il a été élu avec l’aide de la puissante armée, qui a gouverné le pays pendant la moitié de ses 75 ans d’histoire.

En cherchant l’éviction de Khan plus tôt cette année, l’opposition l’avait accusé de mauvaise gestion économique alors que l’inflation monte en flèche et que la valeur de la roupie pakistanaise chute. Le vote de censure du Parlement en avril qui a évincé Khan a couronné des mois de troubles politiques et une crise constitutionnelle qui a obligé la Cour suprême à intervenir. Pendant ce temps, il semble que l’armée s’était également refroidie envers Khan.

REGARDER | Le Pakistanais Imran Khan a démis de ses fonctions après un vote de censure : Le Premier ministre pakistanais Imran Khan évincé après un vote de défiance La star du cricket devenue politicienne a été évincée du parlement à la suite d’un vote de censure obtenu par les partis d’opposition.

Khan a allégué sans fournir de preuves que l’armée pakistanaise avait participé à un complot américain visant à l’évincer. Washington, l’armée pakistanaise et le gouvernement du successeur de Khan, le Premier ministre Shahbaz Sharif, ont tous nié cela. Pendant ce temps, Khan a organisé une série de rassemblements de masse pour tenter de faire pression sur le gouvernement de Sharif.

Un assistant de Khan accusé de trahison

Dans son dernier discours dimanche soir lors d’un rassemblement dans la ville de Rawalpindi à l’extérieur d’Islamabad, Khan a déclaré que les soi-disant “neutres” étaient à l’origine de la récente répression contre son parti. Il a par le passé utilisé l’expression « neutres » pour les militaires.

Dimanche, le groupe de défense de l’accès à Internet NetBlocks a déclaré que les services Internet du pays avaient bloqué l’accès à YouTube après que Khan eut diffusé un discours en direct sur la plate-forme malgré une interdiction émise par l’Autorité pakistanaise de réglementation des médias électroniques.

La police a arrêté l’assistant politique de Khan, Shahbaz Gill, plus tôt ce mois-ci après qu’il soit apparu sur la chaîne de télévision privée ARY TV et a exhorté les soldats et les officiers à refuser d’obéir aux “ordres illégaux” des dirigeants militaires. Gill a été accusé de trahison, ce qui, en vertu de la loi pakistanaise, est passible de la peine de mort. ARY reste également hors antenne au Pakistan après cette émission.

Khan a allégué que la police avait abusé de Gill pendant sa garde à vue. Selon la police, Gill souffre d’asthme et n’a pas été maltraité pendant sa détention. Le discours de Khan samedi à Islamabad s’est concentré principalement sur l’arrestation de Gill.

Pendant ce temps, la police a arrêté séparément le journaliste Jameel Farooqi à Karachi pour ses allégations selon lesquelles Gill avait été torturé par la police. Farooqi est un fervent partisan de Khan.