La police de la banlieue de Minneapolis au Brooklyn Center a de nouveau utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades flash-bang pour disperser une foule de militants de Black Lives Matter qui protestaient contre la fusillade de Daunte Wright.

Pour la troisième nuit consécutive, les manifestants se sont rassemblés devant le poste de police, scandant le nom de Wright et «Black Lives Matter», alors que la police cherchait à disperser le «Rassemblement illégal».

Une foule têtue s’est rassemblée à l’extérieur du poste de police malgré la température presque glaciale et la faible neige.

Je viens de recevoir les meilleures images de ma vie. Je souffre légitimement. Tellement de douleur. Mais cette séquence est incroyable. Le téléversera en toute sécurité. Voici un extrait. pic.twitter.com/GBtjuJFVOX – Sophia (Checkmark Killa) Narwitz (@ SophNar0747) 14 avril 2021

Alors que la police tirait des grenades fumigènes et à gaz sur la foule, certains militants ont essayé de mettre des seaux en plastique et des cônes de signalisation dessus. Par haut-parleur, les agents ont appelé les médias et «Quittez la zone maintenant.»

Les villes jumelles et les juridictions environnantes ont déclaré un couvre-feu à compter de 22 heures, heure locale, mardi et se terminant à 6 heures du matin.

Un couvre-feu est en vigueur de 22 h mardi à 6 h mercredi à: ➡️ Minneapolis➡️ St.Paul➡️ Brooklyn Center➡️ Crystal➡️ Maple Grove➡️ Columbia Heights➡️ New Hope➡️ Robbinsdale ➡️ Brooklyn Park (20 h) Consultez le site Web de votre ville pour voir si un couvre-feu est en place. – OSN du Minnesota (@MinnesotaOSN) 13 avril 2021

Certains des manifestants ont apporté des parapluies et ont tenté de mettre en place un « mur protecteur » précédemment observé à Hong Kong, face à une ligne de soldats de l’État portant une armure anti-émeute et armés de matraques. Un activiste portait un bouclier avec des graffitis «ACAB» (Tous les flics sont des bâtards).

Des manifestations à Brooklyn Center, une communauté au nord-ouest de Minneapolis, ont éclaté pour la première fois dimanche après qu’une policière a tiré et tué Daunte Wright, un Afro-américain de 20 ans, lors d’un arrêt de la circulation.

L’officier, identifié plus tard comme Kim Potter, « Déchargée accidentellement » son arme à feu contre Wright lorsqu’il s’est échappé de son partenaire et a tenté de s’échapper dans sa voiture, a déclaré la police après avoir publié des images de la caméra corporelle de l’incident. Elle donnait un «Taser» avertissement et aurait utilisé son pistolet paralysant à la place. Wright avait un mandat en suspens pour violation d’une arme à feu. Potter a démissionné depuis, mais les manifestants demandent qu’elle soit inculpée au pénal.

