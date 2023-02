La police d’Emmerdale annule la recherche de Paddy Kirk disparu, laissant Dingles dévasté

PADDY Kirk devient incontrôlable et a pris la décision de disparaître du village.

La semaine prochaine à Emmerdale, la police abandonne lentement sa recherche et les Dingles sont au bout du rouleau.

TVI

Paddy Kirk se sent de plus en plus isolé[/caption] TVI

Il a commencé à tourner en spirale après avoir découvert que sa femme Chas l’avait trompé[/caption] TVI

Mais il disparaît aussi du village[/caption]

Le vétérinaire bien-aimé interprété par Dominic Brunt a eu le cœur brisé lorsqu’il a découvert que sa femme Chas Dingle l’avait trompé avec Al Chapman.

La romance illicite de Chas a eu des conséquences catastrophiques pour l’homme d’affaires et sa famille et Paddy a du mal à faire face.

Dans les scènes récentes du drame basé dans le Yorkshire, ces derniers passent la nuit avec l’ancienne flamme Mandy Dingle, laissant de nombreux fans bouche bée.

Cependant, Paddy est ensuite parti faire une course et n’est jamais revenu.

Dans les scènes qui doivent être diffusées sur ITV la semaine prochaine, les membres du clan Dingle sont déterminés à retrouver Paddy disparu et à organiser une équipe de recherche pour lui.

Bientôt, tout le monde est sur des épingles alors que PC Swirling arrive avec des nouvelles d’une observation de Paddy.

La famille se rassemble pour voir Paddy dans certaines images de vidéosurveillance, mais ils sont horrifiés quand on leur dit que la police réduit leurs recherches après l’avoir localisé.

Bear Wolf (Joshua Richards) est furieux et part alors qu’il devient clair que Paddy ne veut pas rentrer à la maison.

Cependant, Chas et Mandy (joués respectivement par Lucy Pargeter et Lisa Riley) trouvent la cachette de Paddy dans une maison d’hôtes voisine et partent nerveusement à sa recherche.

À leur insu, Paddy les a espionnés à distance et n’est toujours pas prêt à être retrouvé.

Les patrons d’Emmerdale ont confirmé que Paddy est prêt pour une histoire de suicide percutante, car le personnage a continuellement lutté avec sa santé mentale depuis sa séparation avec Chas.

NOUVELLES D’EMMERDALE Tout ce que vous devez savoir sur Emmerdale Nouveau, départ et retour du casting d’Emmerdale

Où est filmé Emmerdale ?

Tous les spoilers d’Emmerdale

Notre blog en direct sur les spoilers de savon avec des nouvelles à jour

L’histoire du pub emblématique d’Emmerdale, The Woolpack

Dans les scènes diffusées le mois prochain, le vétérinaire fera des adieux voilés à ses proches avant de décider d’agir.

Le scénario visera à donner une vision précise de la dépression masculine et du suicide, comme l’explique la productrice Laura Shaw.

“Dès que nous avons commencé à discuter de cette histoire, nous savions qu’il était vital pour nous de bien faire les choses et que nous devions ouvrir la conversation sur la dépression masculine et le suicide”, a-t-elle expliqué.

Comment cela va-t-il se dérouler ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

TVI