La police démantèle un “super cartel” de la cocaïne à Dubaï, en Europe

Un super-cartel qui contrôlait un tiers du commerce de la cocaïne en Europe a été démantelé et 49 personnes dans divers pays ont été arrêtées.

Sur les 49 personnes arrêtées, six sont les principaux suspects à Dubaï.

L’opération internationale a saisi 30 tonnes de drogue.

La police a démantelé un énorme “super-cartel” de la drogue qui contrôlait un tiers du trafic de cocaïne en Europe, arrêtant 49 personnes dans divers pays, dont six principaux suspects à Dubaï, a déclaré Europol lundi.

L’énorme opération internationale a permis de saisir 30 tonnes de drogue et a également impliqué des arrestations en France, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas, a indiqué l’agence de police de l’UE dans un communiqué.

“Les drogueries considérées comme des cibles de grande valeur par Europol s’étaient regroupées pour former ce qu’on appelait un ‘super cartel’ qui contrôlait environ un tiers du commerce de la cocaïne en Europe”, a déclaré Europol.

“L’ampleur de l’importation de cocaïne en Europe sous le contrôle et le commandement des suspects était massive et plus de 30 tonnes de drogue ont été saisies par les forces de l’ordre au cours des enquêtes.”

Europol a déclaré que Dubaï avait arrêté deux suspects “de grande valeur” liés aux Pays-Bas, deux autres liés à l’Espagne et deux autres liés à la France.

“L’un des suspects néerlandais est un très gros poisson”, a déclaré à l’AFP une source d’Europol sous couvert d’anonymat.

Treize personnes ont été interpellées en Espagne, six en France et 10 en Belgique, tandis que 14 personnes ont été interpellées en 2021 aux Pays-Bas dans le cadre de la même opération, précise-t-il.

Les procureurs néerlandais ont déclaré qu’ils demanderaient l’extradition des suspects des Émirats arabes unis.

L’un des suspects était un homme de 37 ans ayant la double nationalité néerlandaise et marocaine, qui a été détenu pour avoir prétendument importé des milliers de kilos de cocaïne aux Pays-Bas en 2020 et 2021.

“Il s’agit d’infractions pénales graves liées au trafic international de drogue, principalement en provenance d’Amérique du Sud via les ports d’Anvers et de Rotterdam”, a indiqué le parquet néerlandais dans un communiqué.

L’autre était un ressortissant néerlando-bosniaque de 40 ans, a-t-il ajouté.