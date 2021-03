Des centaines de flacons ont été trouvés à Gauteng

La police en Chine et en Afrique du Sud a saisi des milliers de doses de vaccin contrefait Covid-19 et procédé à des dizaines d’arrestations, rapporte Interpol.

En Chine, la police a procédé à 80 arrestations dans une usine qui aurait fabriqué de faux vaccins, où au moins 3000 doses ont été trouvées.

Trois ressortissants chinois et un zambien ont été détenus dans un entrepôt à Gauteng, en Afrique du Sud, où des ampoules contenant 2 400 doses ont été découvertes.

Interpol a déclaré qu’il recevait également des rapports sur d’autres faux réseaux de vaccins.

Interpol, abréviation de l’Organisation internationale de police criminelle, est basé à Lyon, en France, et facilite la coopération internationale entre les forces de police et la lutte contre la criminalité.

La pandémie de Covid-19 a fait plus de 2,5 millions de morts dans le monde et infecté près de 115 millions de personnes, selon une estimation de l’Université Johns Hopkins.

Annonçant le démantèlement du réseau de faux vaccins présumés, Interpol a souligné qu’aucun vaccin approuvé n’était « actuellement disponible à la vente en ligne ».

« Tout vaccin annoncé sur des sites Web ou sur le dark web ne sera pas légitime, n’aura pas été testé et pourrait être dangereux », a-t-il déclaré.

Les vaccins sont un outil essentiel pour surmonter la pandémie et la concurrence est féroce dans le monde entier pour acheter les doses disponibles suite à l’approbation d’un nombre croissant de produits par les autorités médicales ces derniers mois.

Graphique montrant les doses de vaccin pour 100 personnes dans les pays où le nombre total de vaccins est le plus élevé

Qu’est-ce que la police a découvert exactement?

Le communiqué d’Interpol publié mercredi ne dit pas quand les opérations ont eu lieu, mais la découverte en Afrique du Sud a été rapportée par le journal du pays Sunday Times à la fin du mois de décembre.

À Germiston, dans le Gauteng, la police a trouvé environ 400 flacons – l’équivalent d’environ 2 400 doses – de faux vaccin ainsi qu’une « grande quantité » de faux masques 3M, a déclaré Interpol.

Il a publié des images de boîtes et de colis dans l’entrepôt.

Boîtes dans un entrepôt à Germiston, Afrique du Sud

Boîtes dans un entrepôt à Germiston, Afrique du Sud

Le brigadier Vish Naidoo, porte-parole national de la police sud-africaine, a déclaré que la coopération avec d’autres États membres d’Interpol se révélait « très efficace », comme en témoigne « l’arrestation de ressortissants étrangers qui tentaient de vendre de faux vaccins à des personnes sans méfiance en Afrique du Sud ».

L’histoire continue

L’Afrique du Sud n’a commencé à vacciner sa population que le 17 février après des inquiétudes quant à l’efficacité des vaccins contre une nouvelle variante de Covid-19.

Aucun emplacement ni aucun détail supplémentaire n’a été donné pour l’usine de contrefaçon en Chine qui, selon Interpol, a fait l’objet d’une enquête avec l’aide de son programme sur les marchandises illicites et la santé mondiale.

Un porte-parole du ministère chinois de la Sécurité publique a déclaré que la police menait une « campagne ciblée pour prévenir et réprimer les crimes liés aux vaccins » et intensifierait une coopération constructive avec Interpol et la police dans d’autres pays pour prévenir efficacement ces crimes.

Quelle est l’ampleur du problème des faux vaccins?

Le secrétaire général d’Interpol, Jürgen Stock, a déclaré que si les opérations de police en Chine et en Afrique du Sud étaient les bienvenues, ce n’était « que la pointe de l’iceberg » en ce qui concerne la criminalité liée au vaccin Covid-19.

En décembre, l’organisation a lancé une alerte mondiale à la police d’alerte dans ses 194 pays membres pour se préparer aux réseaux du crime organisé ciblant les vaccins Covid-19, et a donné des conseils sur la façon de détecter les faux produits médicaux.

Le mois dernier, la Chine a arrêté le chef d’une escroquerie de plusieurs millions de dollars qui a fait passer une solution saline et de l’eau minérale comme des vaccins Covid-19.

Le suspect, identifié uniquement comme Kong, avait recherché les conceptions d’emballage de vrais vaccins avant de fabriquer plus de 58 000 de ses propres doses. Il faisait partie des 70 personnes arrêtées pour des crimes similaires.

Selon une décision de justice, Kong et son équipe avaient réalisé un bénéfice de 18 millions de yuans (2,78 millions de dollars; 2 millions de livres sterling) en mettant une solution saline ou de l’eau minérale dans des seringues et en les colportant comme vaccins Covid.

Un lot de faux vaccins a été passé en contrebande à l’étranger, mais on ne savait pas à l’époque où ils avaient été envoyés.

Dans une affaire au Mexique le mois dernier, la police a arrêté six personnes pour trafic de faux vaccins Covid-19 dans l’État frontalier nord de Nuevo León.

Les suspects auraient proposé des vaccins à la vente pour l’équivalent d’environ 2 000 dollars par dose dans une clinique de la banlieue de Monterrey.

