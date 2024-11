La police demande de l’aide sur une femme disparue, citant des « observations non confirmées » à Albuquerque

1er novembre — Des « observations non confirmées » d’une femme disparue depuis plus d’un an ont incité la police à demander de l’aide pour poursuivre les recherches cette semaine – mais cette fois à Albuquerque, et non dans les montagnes reculées de Jemez où elle a été vue pour la dernière fois.

Ingrid Lane, d’Albuquerque, avait 37 ans lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois en train de faire une randonnée seule près de la montagne de San Antonio en octobre 2023, peu de temps après avoir quitté un centre de retraite bouddhiste où elle avait passé la nuit. Diplômée du St. John’s College et adorant faire de la randonnée, Lane luttait depuis de nombreuses années contre des problèmes de santé mentale et n’avait pas pris ses médicaments sur ordonnance dans la période précédant sa disparition. Sa Subaru a été retrouvée sur la route forestière 144 et les recherches se sont jusqu’à présent concentrées sur cette zone.

Mais le département de police d’Albuquerque a publié jeudi un communiqué demandant une nouvelle attention sur son cas, notant plusieurs rapports selon lesquels Lane aurait été vue depuis lors dans le sud-est d’Albuquerque. Ces « observations non confirmées » placent Lane à Wilson Park, à l’épicerie et au magasin d’alcool Damacio et autour de deux complexes d’appartements à proximité, indique le communiqué.

Le commandant adjoint de la police d’Albuquerque, Andrew Jaramillo, a déclaré vendredi au New Mexican qu’il ne pouvait pas donner plus de détails sur les informations car l’enquête est en cours.

Mais Rebecca Lane, la mère d’Ingrid Lane, a déclaré qu’elle avait transmis certaines informations fournies via la page Facebook « Find Ingrid Lane », notamment une astuce sur Wilson Park, connu pour sa consommation de drogue.

Lane a déclaré qu’elle avait elle-même apporté un dépliant pour se rendre au parc cette semaine alors qu’elle était en ville depuis l’Oregon et avait demandé à plusieurs personnes si elles reconnaissaient la photo de sa fille. La plupart ont répondu que non, sauf une, a déclaré Lane – mais d’autres personnes dans le parc l’ont mise en garde contre l’histoire de cette personne.

« C’était une source très peu fiable, même s’il ne semblait pas sous influence », a déclaré Lane.

Lane a déclaré que la police d’Albuquerque avait vérifié plusieurs informations, mais « rien ne fonctionne ».

« Rien n’est vérifiable ou fiable », a déclaré Lane.

D’autres indices sur la disparition d’Ingrid Lane viennent de plus loin. Une personne a affirmé avoir vu quelqu’un qui lui ressemblait dans le quartier de Socorro, mais lorsqu’on lui a demandé, la femme a répondu qu’elle n’était pas Ingrid Lane, a déclaré Rebecca Lane. Un autre appelant a affirmé qu’Ingrid Lane se trouvait en Floride, bien que Rebecca Lane ait déclaré qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un canular.

« C’est un phénomène courant pour les gens [who] « Il y a des personnes disparues dans leur vie », a déclaré Lane à propos de l’appel qu’elle pense être un canular et des conseils sans issue. « … C’est bien sûr des montagnes russes émotionnelles. »

Jaramillo a déclaré qu’il espérait que la nouvelle version fournirait de nouvelles informations qui contribueraient à faire progresser l’enquête.

« Une chose que je voudrais dire au public, c’est qu’aucune piste n’est trop petite », a-t-il déclaré. « Tout ce que nous obtenons du public en ce qui concerne les informations, même s’ils pensent que cela pourrait être [Ingrid Lane] nous préférons que vous appeliez et que vous péchiez par excès de prudence.