La police demande aux procureurs d’envisager d’inculper Russell Brand pour agression sexuelle : rapport

À la lumière du rapport 2023 du Sunday Times, dans lequel quatre femmes se sont manifestées et ont accusé Russell Brand d’agression sexuelle, de viol et de violence psychologique, la police métropolitaine de Londres a demandé au Crown Prosecution Service d’envisager d’inculper l’acteur pour ces allégations.

Les détectives enquêtant sur les allégations ont révélé samedi qu’ils avaient interrogé « un homme d’une quarantaine d’années » à « trois reprises » en relation avec l’affaire et soumis le dossier de preuve aux procureurs. selon The Guardian.

Un représentant de Brand n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six.

La police a demandé au Crown Prosecution Service d'envisager d'inculper Russell Brand pour les allégations d'agression sexuelle portées contre lui dans l'exposé du Sunday Times de 2023.

Dans le rapport initial, quatre femmes se sont manifestées et ont accusé le comédien d'agression sexuelle, de viol et de violence psychologique avec des incidents remontant à 2006 à 2013.

Les quatre femmes qui ont accusé Brand dans l’exposé ont affirmé que chaque incident avait eu lieu entre 2006 et 2013.

L’une des accusatrices anonymes, identifiée dans le rapport uniquement sous le nom de Nadia, a affirmé qu’elle avait été violée par Brand « contre un mur » dans sa maison de Los Angeles en 2012, alors qu’elle avait la trentaine.

« Il est beaucoup plus grand que moi. Et il a à nouveau ce regard vitreux. Et je ne peux pas bouger. Et je lui ai dit : » Descends, descends « », a-t-elle déclaré, ajoutant que la star de « Amenez-le chez le grec », qui a été mariée à Katy Perry de 2010 à 2012, n’aurait pas porté de préservatif pour cet acte. .

Les détectives ont révélé qu'ils avaient interrogé « un homme dans la quarantaine » à « trois reprises » au cours de leur enquête avant de transmettre leurs preuves aux procureurs.

L'un des accusateurs de Brand a affirmé que l'acteur de « Amenez-le chez le grec » l'avait violée « contre un mur » dans sa maison de Los Angeles en 2012.

Nadia a ensuite signalé ses blessures dans un centre de viol le lendemain. Les dossiers médicaux ont pu confirmer ses affirmations, selon le média.

Un autre accusateur a allégué qu’elle était mineure à seulement 16 ans lorsqu’elle a déclaré que Brand l’avait agressée. Elle a déclaré au média que Brand l’avait appelée «l’enfant» au cours de leur relation.

Au moment de leur interaction, Brand avait 31 ans. Elle a affirmé que la star de « Forgetting Sarah Marshall » était « émotionnellement abusive et contrôlante » au cours de leur relation qui a duré trois mois alors qu’il travaillait comme présentateur de la BBC.

Brand a nié avec véhémence les allégations d’abus portées contre lui avant la publication du rapport, affirmant que ses activités de « promiscuité » étaient « toujours consensuelles ».

Brand a nié avec véhémence les nombreuses allégations portées contre lui avant la publication du rapport, affirmant qu'il réfute « absolument » ces affirmations.

Le comédien a affirmé que ses expériences sexuelles étaient « absolument toujours consensuelles ».

« J’ai reçu deux lettres extrêmement inquiétantes, ou une lettre et un e-mail, l’une d’un grand média de télévision, l’autre d’un journal, énumérant une litanie d’attaques flagrantes et agressives », a-t-il déclaré. « Au milieu de cette litanie d’attaques étonnantes, un peu baroques, se trouvent des allégations très graves que je réfute absolument. »

« Quand j’étais dans les films et comme je l’ai beaucoup écrit dans mes livres, j’étais très, très promiscuité », a poursuivi Brand.

« Pendant cette période de promiscuité, les relations que j’avais étaient absolument toujours consensuelles. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la ligne d’assistance contre les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.