La police demande aux procureurs d’envisager de porter des accusations criminelles contre Russell Brand

La police a transmis un dossier de preuves au Crown Prosecution Service contenant des allégations d’infractions sexuelles commises par Russell Brand.

Des agents spécialisés ont enquêté sur des accusations non récentes de viol, d’agression et de violence psychologique contre le comique et l’acteur, à la suite d’une enquête conjointe menée par Channel 4. Dépêches programme, Les temps et Horaires du dimanche.

Brand a fermement nié toutes les allégations, affirmant que toutes ses relations sexuelles étaient « absolument toujours consensuelles ».

Le dossier appartient désormais au CPS, qui déterminera s’il y a lieu d’engager des poursuites pénales contre Brand, après une enquête qui a duré 13 mois. Brand a été interrogé sous caution à trois reprises, y compris lors d’un entretien avec la police en janvier.

Andy Furphy, surintendant-détective de la police métropolitaine, a déclaré : « Notre enquête se poursuit et un dossier a maintenant été transmis au CPS. Nous disposons d’une équipe d’agents dévoués qui fournissent un soutien spécialisé aux femmes qui se sont manifestées. Nous nous engageons à enquêter sur les infractions sexuelles, quelle que soit la date à laquelle elles ont été commises.

Les accusations portées contre Brand remonteraient à l’apogée de son succès commercial, entre 2006 et 2013.

Le CPS va maintenant décider s’il existe suffisamment de preuves pour inculper le comédien et si un procès serait dans l’intérêt public.

Les allégations ont été révélées pour la première fois dans un Dépêches diffusé en septembre de l’année dernière, qui comprenait également des accusations de comportement contrôlant, abusif et prédateur. Dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, Brand a répondu : « Ce que je réfute sérieusement, ce sont ces allégations criminelles très, très graves. Il convient également de mentionner qu’il existe des témoins dont les témoignages contredisent directement le récit que ces deux grands médias tentent de construire, apparemment, dans ce qui me semble être une attaque coordonnée.

«Maintenant, je ne veux pas entrer dans les détails en raison de la gravité des allégations, mais j’ai l’impression d’être attaqué et il est clair qu’ils travaillent en très étroite collaboration. Nous allons évidemment nous pencher sur cette affaire car c’est très, très grave. En attendant, je veux que vous restiez proches, que vous restiez éveillés, mais plus important que tout cela, si vous le pouvez, restez libre.

En juin, une enquête menée par la société de production Banijay UK a fait état d’inquiétudes concernant le comportement de Brand lors de l’hébergement. La grande gueule de Big Brother n’ont « pas été correctement prises en compte ».

En mars, le directeur général de Channel 4, Alex Mahon, a présenté ses excuses au nom de la chaîne pour ne pas avoir enquêté correctement sur une allégation « sérieuse » portée contre Brand, relative à un incident survenu en 2009.

Pour obtenir de l’aide, des conseils ou plus d’informations concernant le harcèlement sexuel, les agressions et le viol au Royaume-Uni, visitez le Site caritatif Rape Crisis. Aux États-Unis, visitez PLUIE.