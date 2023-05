La police d’El Salvador arrête des responsables d’un club de football après qu’une bousculade dans un stade a fait 12 morts parmi les supporters

La police salvadorienne a arrêté le président du club de football Alianza, ainsi que d’autres responsables du club et du personnel du stade, en lien avec une bousculade qui a fait 12 morts parmi les supporters le week-end dernier.

Le bureau du procureur général a déclaré jeudi que le président d’Alianza, Pedro Hernández, et le responsable de la sécurité du club, Edwin Abarca Ventura, figuraient parmi plusieurs personnes arrêtées. On ne savait pas immédiatement qui étaient leurs avocats.

Ils devaient faire leurs premières comparutions devant le tribunal dans les prochains jours et pourraient faire face à des accusations d’homicide involontaire, causant des blessures et des ravages publics.

STAMPEDE DU STADE DE FOOTBALL EL SALVADOR FAIT 12 MORTS ET DES CENTAINES DE BLESSÉS: OFFICIELS

Les autorités ont déclaré que des centaines de supporters étaient furieux samedi soir lorsqu’ils n’ont pas été autorisés à entrer dans le stade malgré des billets. Ils ont poussé jusqu’à faire tomber une porte d’entrée, et les gens ont été écrasés et étouffés sous la pression.

Les procureurs pensent que les organisateurs du jeu ont illégalement vendu plus de billets qu’ils n’auraient dû. Le chef de la police nationale civile, Mauricio Arriaza Chicas, a déclaré qu’ils enquêtaient également sur les groupes de supporters organisés par le club.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le match en était encore à la première période lorsque les joueurs sur le terrain ont commencé à regarder vers les gradins. Des fans inconscients étaient transportés hors d’un tunnel d’entrée et sur le terrain où d’autres essayaient frénétiquement de les ranimer.

Plus tôt cette semaine, le comité de discipline de la Fédération salvadorienne de football a décidé qu’Alianza jouerait sans supporters pendant un an et paierait une amende de 30 000 $.

Mercredi, la fédération et la première division professionnelle ont annoncé que la saison était terminée. « Notre priorité sera de faire en sorte que les mesures de sécurité soient renforcées lors des événements de football », ont-ils déclaré dans un communiqué.