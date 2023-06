La police d’Edmonton accuse un homme du meurtre d’une femme crie de 24 ans en 1996

Un homme a été accusé de meurtre au premier degré, le meurtre d’une femme retrouvée étranglée dans son appartement du nord-est d’Edmonton il y a plus de 26 ans.

La police d’Edmonton a accusé Brayan Boucher, 48 ans, du meurtre en décembre 1996 de Joanne Ghostkeeper, 24 ans.

Dans un communiqué publié jeudi, la police a déclaré qu’un réexamen des preuves ADN l’année dernière avait conduit à une accusation dans l’homicide historique – un développement qui, espèrent les enquêteurs, permettra de clore la famille de Ghostkeeper.

Ghostkeeper a été retrouvée morte le 25 décembre 1996 dans son appartement de la 119e avenue et de la 34e rue dans le quartier d’Abbottsfield.

La mère crie de deux enfants de la Première nation de Sucker Creek, près du Petit lac des Esclaves, en Alberta, avait été étranglée avec un cordon téléphonique.

La police avait été appelée après qu’elle ne se soit pas présentée au dîner de Noël chez sa mère.

La mort de Ghostkeeper a été considérée comme un homicide peu de temps après la découverte de son corps, mais aucune accusation n’a été portée jusqu’à présent.

L’affaire fait l’objet d’une enquête de la part de l’unité des homicides historiques de la police d’Edmonton depuis des années. Au fil des décennies, la famille de Ghostkeeper a plaidé pour obtenir des informations sur son assassin.

Dans la déclaration de jeudi, la police a déclaré que de nombreuses pièces avaient été testées de manière médico-légale au fil des ans, mais qu’une correspondance confirmée avec un suspect n’avait pas pu être établie.

Cependant, le 22 octobre 2022, le laboratoire médico-légal de la GRC a réexaminé les pièces à conviction et un profil ADN masculin a été généré, a indiqué la police.

Le profil ADN était lié à Boucher et il a été arrêté le 14 juin.

La police a déclaré que Ghostkeeper et Boucher, qui avait 22 ans au moment du meurtre, se connaissaient.

« Nos pensées vont à la famille et aux amis de Joanne. Il s’agit d’un dossier tragique qui les tourmente de chagrin et de questions sans réponse depuis 27 ans », a déclaré le dét. Kevin Harrison de la section des crimes historiques de l’EPS, a déclaré dans un communiqué.

« Grâce à la ténacité des spécialistes médico-légaux du laboratoire de la GRC et de l’équipe d’enquête de l’EPS, nous avons enfin pu fournir des réponses à ces questions et, espérons-le, un certain degré de fermeture pour ses proches. »

Le profil ADN de Boucher se trouve maintenant dans la Banque nationale de données ADN et sera référencé par rapport à d’autres dossiers médico-légaux historiques, a indiqué la police.