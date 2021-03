WASHINGTON (AP) – La police du Capitole a déclaré avoir découvert des renseignements sur un «complot possible» d’un groupe de miliciens visant à percer le Capitole américain jeudi, près de deux mois après qu’une foule de partisans du président de l’époque, Donald Trump, ait pris d’assaut le bâtiment emblématique pour essayer pour empêcher le Congrès de certifier la victoire du président Joe Biden.

La menace semble être liée à une théorie du complot d’extrême droite, principalement promue par les partisans de QAnon, selon laquelle Trump reviendra au pouvoir le 4 mars. C’était le premier jour de l’inauguration présidentielle jusqu’en 1933, date à laquelle il fut déplacé au 20 janvier .

Le bavardage en ligne identifié par les autorités comprenait des discussions entre des membres des Three Percenters, une milice anti-gouvernementale, concernant d’éventuels complots contre le Capitole jeudi, selon deux responsables de l’application des lois qui n’étaient pas autorisés à parler publiquement et se sont exprimés sous couvert d’anonymat. Les membres des Three Percenters faisaient partie des extrémistes qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier.

L’annonce intervient alors que la police du Capitole et d’autres agences d’application de la loi prennent la chaleur du Congrès lors d’audiences contentieuses cette semaine sur leur gestion de l’émeute du 6 janvier. La police était mal préparée pour la masse des partisans de Trump en tenue tactique, certains armés, et il a fallu des heures pour que les renforts de la Garde nationale arrivent. À ce moment-là, les émeutiers étaient entrés par effraction dans le bâtiment et parcouraient les couloirs pendant des heures, bloquant temporairement les efforts de certification du Congrès et envoyant les législateurs dans la clandestinité.

« Le département de police du Capitole des États-Unis est au courant et préparé à toute menace potentielle envers les membres du Congrès ou le complexe du Capitole », a déclaré l’agence dans un communiqué. «Nous avons obtenu des renseignements qui montrent un possible complot visant à violer le Capitole par un groupe de miliciens identifié le jeudi 4 mars.» La police n’a pas identifié le groupe de milice dans la déclaration.

La Chambre des États-Unis terminait brusquement ses travaux pour la semaine de mercredi soir étant donné la menace de violence.

L’histoire continue

Un avis envoyé plus tôt cette semaine aux membres du Congrès par Timothy Blodgett, le sergent d’armes par intérim de la Chambre, a déclaré que la police du Capitole n’avait «aucune indication que des groupes se rendraient à Washington DC pour protester ou commettre des actes de violence».

Mais cet avis a été mis à jour dans une note aux législateurs mercredi matin. Blodgett a écrit que la police du Capitole avait reçu «des informations et des renseignements nouveaux et préoccupants indiquant un intérêt supplémentaire pour le Capitole pour les dates du 4 au 6 mars par un groupe de miliciens».

Dans son témoignage devant le panel de la Chambre, le chef par intérim de la police du Capitole, Yogananda Pittman, a déclaré que ses enquêteurs avaient recueilli «des renseignements préoccupants», mais a refusé de fournir des détails publiquement, affirmant que c’était «sensible aux forces de l’ordre» et qu’elle fournirait un briefing privé. pour les membres du sous-comité.

Les législateurs, les membres du personnel du Congrès et les responsables de l’application de la loi sont toujours sur les nerfs après l’attaque du mois dernier, alors même que la posture de sécurité autour du Capitole reste à un niveau sans précédent.

Mercredi, des agents fédéraux cherchaient à déterminer s’il y avait une augmentation du nombre de chambres d’hôtel louées à Washington, ainsi qu’à surveiller les vols vers la région, les réservations de location de voitures et les bus affrétés pour amener des groupes dans la capitale, un personne familière avec l’affaire a déclaré à l’Associated Press. La personne n’a pas pu discuter publiquement des détails de la planification de la sécurité et a parlé sous couvert d’anonymat.

Le FBI et le département de la Sécurité intérieure ont également envoyé mardi un bulletin de renseignement conjoint aux responsables locaux des forces de l’ordre, avertissant qu’un groupe d’extrémistes de la milice avait discuté de la tentative de prendre le contrôle du Capitole le 4 mars et encourageant des milliers de personnes à venir à Washington pour essayer de retirer les démocrates du pouvoir.

Il y a eu une baisse notable de l’activité en ligne sur certaines plateformes de médias sociaux entourant les efforts le 4 mars, et il y avait déjà beaucoup moins de bavardages en ligne que pendant la période précédant le 6 janvier, un jour que Trump avait promu à plusieurs reprises pour son rassemblement. et a encouragé des milliers de personnes à venir dans la capitale nationale.

Plusieurs groupes QAnon opérant toujours sur la plate-forme de messagerie de médias sociaux Telegram ont averti leurs abonnés de rester à l’écart de tout événement le 4 mars, affirmant qu’il s’agissait d’une configuration pour les partisans de Trump.

«S’il y a des groupes qui planifient et annoncent des événements le ou vers le 4 mars n’importe où dans le pays (DC inclus), nous exhortons tout le monde à les éviter complètement», a écrit un utilisateur de Telegram à la fin du mois dernier dans un groupe QAnon qui en compte plus de 65 000 suiveurs.

Il y a aussi une très grande clôture en place autour du Capitole américain qui bloque toutes les avenues d’entrée, y compris les rues autour du bâtiment, qui a été mise en place après le 6 janvier.

En outre, des milliers de comptes qui ont fait la promotion de l’événement du 6 janvier qui a conduit à une violente prise d’assaut du Capitole américain ont depuis été suspendus par de grandes entreprises technologiques comme Facebook et Twitter, ce qui rend beaucoup plus difficile pour QAnon et les groupes d’extrême droite d’organiser un répétition du rassemblement de masse jeudi.

Twitter a interdit plus de 70 000 comptes après les émeutes, tandis que Facebook et Instagram ont supprimé les messages mentionnant «arrêtez le vol», un cri de ralliement pro-Trump utilisé pour mobiliser ses partisans en janvier. Et la plateforme de médias sociaux conservatrice Parler, à laquelle de nombreux partisans de Trump se sont joints pour promouvoir de fausses théories du complot de fraude électorale et encourager des amis à «prendre d’assaut» le Capitole le 6 janvier, a été expulsée d’Internet après le siège.

La police du Capitole a déclaré avoir renforcé la sécurité autour du complexe du Capitole depuis l’insurrection de janvier, en ajoutant des mesures de sécurité physique telles que des clôtures surmontées de barbelés autour du Capitole et des membres de la Garde nationale qui restent dans le complexe. Le communiqué a déclaré que l’agence «prenait les renseignements au sérieux», mais n’a fourni aucun autre détail spécifique sur la menace.

« Je pense qu’ils sont définitivement préparés à toutes les menaces qui pourraient nous arriver dans les prochains jours », a déclaré la représentante Jennifer Wexton, D-Va., Qui était l’un des nombreux législateurs informés en privé par la police. Wexton a ajouté qu’elle remettait toujours en question le plan de sécurité à long terme du Capitole et a déclaré que Pittman, le chef par intérim, « n’a pas proposé de moyens proactifs pour résoudre les problèmes qu’ils avaient. »

Jusqu’à présent, environ 300 personnes ont été accusées de crimes fédéraux pour leur rôle dans l’émeute. Cinq personnes, dont un officier de police du Capitole, sont décédées.

Depuis sa défaite, Trump fait la promotion de mensonges selon lesquels l’élection lui a été volée par la fraude électorale de masse, même si ces affirmations ont été rejetées par les juges, les représentants de l’État républicain et la propre administration de Trump. Il a été mis en accusation par la Chambre après l’émeute du 6 janvier pour incitation à l’insurrection, mais a été acquitté par le Sénat.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Nomaan Merchant à Houston; Colleen Long, Alan Fram et Mary Clare Jalonick à Washington; et Amanda Seitz à Chicago ont contribué à ce rapport.