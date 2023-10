La police découvre 115 corps en décomposition dans une morgue américaine alors qu’elle enquête sur des odeurs nauséabondes

Les responsables ont refusé de décrire la scène à l’intérieur des installations funéraires Return to Nature. Un effort multi-agences pour récupérer et identifier les restes était en cours à Penrose, une ville d’environ 3 000 habitants située dans les montagnes à l’ouest de Colorado Springs.

Vendredi, une odeur aigre et pourrie s’échappait de l’arrière du bâtiment, où les vitres étaient brisées. Les responsables du coroner du comté de Fremont et du comté voisin d’El Paso ont garé leurs camions à l’extérieur et ont discuté entre eux tout en se promenant dans le bâtiment.

La maison funéraire a procédé à des enterrements « verts » sans produits chimiques d’embaumement ni cercueils métalliques. Les résidents locaux ont déclaré avoir senti des odeurs nauséabondes autour du bâtiment pendant des mois, mais n’y ont pas prêté attention, supposant qu’un animal mort ou une fosse septique en étaient la cause.

Les responsables des pompes funèbres ont coopéré alors que les enquêteurs cherchaient à déterminer tout acte criminel, a déclaré le shérif du comté de Fremont, Allen Cooper, lors d’une conférence de presse.

« Sans fournir trop de détails pour éviter de victimiser davantage ces familles, le salon funéraire où les corps étaient mal entreposés était horrible », a déclaré Cooper.

Certaines identifications nécessiteraient la prise d’empreintes digitales, la recherche de dossiers médicaux ou dentaires et d’ADN, a déclaré le coroner du comté de Fremont, Randy Keller.

« Cela pourrait prendre plusieurs mois. Au fur et à mesure que nous identifions chaque défunt, les familles seront informées dès que possible », a déclaré Keller.

Le shérif du comté de Fremont, Allen Cooper, s’exprime vendredi lors d’une conférence de presse à Canon City, Colorado. Photo : AP

D’autres coroners du comté du Colorado avaient accepté d’aider pendant que le FBI, la police de l’État et les responsables de la gestion des urgences travaillaient sur les lieux. Pendant ce temps, le comté de Fremont a déclaré un désastre officiel afin d’éventuellement mettre à disposition des fonds publics pour cet effort, a déclaré Keller.

Les membres de la famille qui ont utilisé le salon funéraire ont été invités à contacter les enquêteurs.

Les corps se trouvaient à l’intérieur d’un bâtiment de 230 mètres carrés (2 500 pieds carrés) ayant l’apparence et les dimensions d’une maison standard à un étage.

Les autorités ont refusé de dire si le bâtiment était équipé pour accueillir correctement les corps. Ils n’ont pas non plus voulu révéler dans quel état les corps ont été retrouvés ni comment ils ont été stockés. En vertu de la loi du Colorado, les enterrements verts sont légaux, mais le code de l’État exige que tout corps non enterré dans les 24 heures soit correctement réfrigéré.

Des députés ont été appelés mardi soir en référence à un incident suspect que les autorités n’ont pas encore décrit. Les enquêteurs du bureau du shérif du comté de Fremont sont revenus le lendemain avec un mandat de perquisition et ont trouvé les restes.

Il n’y avait aucun risque pour la santé du public, ont déclaré les responsables, dans le bâtiment avec des sacs poubelles près de l’entrée et des véhicules des forces de l’ordre garés devant. Du ruban adhésif jaune de la police a bouclé la zone et une odeur putride régnait dans l’air.

Un corbillard était garé à l’arrière du bâtiment, sur un parking envahi par les mauvaises herbes. A proximité se trouvaient un bureau de poste et quelques maisons situées sur de larges terrains herbeux, certaines avec des semi-remorques garés.

La licence de l’installation a expiré en novembre de l’année dernière, selon une ordonnance d’interdiction émise jeudi par les régulateurs de l’État du Colorado. Lorsqu’il a été contacté par les régulateurs, le propriétaire Jon Hallford a reconnu qu’il avait un « problème » sur la propriété Penrose et a affirmé qu’il y pratiquait la taxidermie.

Les autorités se rassemblent vendredi devant une maison funéraire fermée à Penrose, Colorado. Photo : AP

Joyce Pavetti, 73 ans, pouvait voir le salon funéraire depuis le perron de sa maison et a déclaré avoir senti des odeurs putrides au cours des dernières semaines.

« Nous avons simplement supposé qu’il s’agissait d’un animal mort », a-t-elle déclaré. Mercredi soir, Pavetti a déclaré qu’elle pouvait voir les lumières des forces de l’ordre envahir le bâtiment et qu’elle savait que quelque chose se passait.

Le bâtiment a été occupé par différentes entreprises au fil des ans, a déclaré Pavetti, qui y avait autrefois suivi des cours de yoga. Elle n’a vu personne dans le secteur récemment et n’a remarqué le corbillard derrière le bâtiment que ces derniers mois, a-t-elle déclaré.

Le voisin Ron Alexander pensait que l’odeur provenait d’une fosse septique, ajoutant que le flou des lumières des forces de l’ordre de mercredi soir « ressemblait au 4 juillet ».

Le père d’un militaire de l’US Navy âgé de 25 ans décédé l’été dernier a déclaré que Return to Nature s’était occupé du corps de son fils entre le moment de son retour au Colorado et les funérailles du 25 août au cimetière national de Pikes Peak, à l’est de Colorado Springs.

« Je veux dire, il y a évidemment des questions après avoir appris qu’il se passe quelque chose, mais il n’y a aucune information sur laquelle je puisse vraiment porter un jugement à ce sujet », a déclaré Paul Saito Kahler, de Fountain, Colorado.

La Maison Funéraire Retour à la Nature a assuré l’inhumation des corps non embaumés dans des cercueils biodégradables, des linceuls ou « rien du tout », selon son site Internet. L’entreprise fournissait également des services de crémation. Les messages laissés à la société basée à Colorado Springs n’ont pas été renvoyés.

L’entreprise a facturé 1 895 dollars pour un « enterrement naturel ». Cela n’inclut pas le coût d’un cercueil et d’un espace au cimetière, selon le site Web.

Un corbillard et des débris peuvent être vus jeudi à l’arrière de la maison funéraire Return to Nature à Penrose, Colorado. Photo : La Gazette via AP

Return to Nature a été créé il y a six ans à Colorado Springs, selon les archives publiques.

Les registres de propriété du comté de Fremont montrent que le bâtiment et le terrain du salon funéraire appartiennent à Hallfordhomes, LLC, une entreprise ayant une adresse à Colorado Springs que le secrétaire d’État du Colorado a déclarée délinquante le 1er octobre pour avoir omis de déposer un formulaire de déclaration de routine qui était dû au fin juillet.

La LLC a changé d’adresse autour de Colorado Springs trois fois depuis sa création en 2016 avec une boîte postale. Hallfordhomes doit encore environ 5 000 $ US en taxes foncières pour 2022 sur son immeuble à Penrose, selon les archives du comté de Fremont.

La maison funéraire Return to Nature a obtenu une licence à Colorado Springs en 2017. Aucune mesure disciplinaire n’a été prise contre l’entreprise répertoriée dans une base de données de licences d’État. Il n’existait pas de permis distinct pour l’installation de Penrose, et on ne savait pas si un permis était nécessaire. Les messages laissés aux autorités chargées des licences n’ont pas été immédiatement renvoyés.