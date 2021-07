La police déclare que le vandalisme sur la peinture murale de Marcus Rashford qui a déclenché la manifestation du BLM « ne serait pas de nature raciale »

La grande fresque de Withington – une banlieue de Manchester près de la ville natale de Rashford – a été entachée d’insultes et de taches de peinture bleue mardi, quelques minutes seulement après que Rashford et deux coéquipiers aient raté des pénalités cruciales lors du dernier match de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Bien que les trois joueurs, qui sont tous noirs, aient été inondés d’attaques racistes en ligne après la perte du cœur, la police de Manchester a déclaré jeudi que l’incident de la fresque était « pas considéré comme de nature raciale », ajoutant que les agents sont « garder l’esprit ouvert quant au motif ».

Jusqu’à présent, aucune arrestation n’a été effectuée en lien avec le vandalisme, la police continuant à examiner les images de vidéosurveillance de la région. Cependant, au moins quatre ont déjà été placés en détention pour abus en ligne dirigés contre les joueurs anglais.

La dégradation de la peinture murale a provoqué une importante manifestation antiraciste plus tôt cette semaine, où des militants ont exprimé leur soutien à Rashford et hissé des pancartes lisant « Les vies des Noirs comptent » et « Arrêtez les attaques racistes ». Le vandalisme lui-même a été rapidement couvert, d’abord par des panneaux carrés noirs et plus tard par un essaim de notes encourageantes laissées par les partisans. L’installation a depuis été restaurée dans son état d’origine.

Lundi : la murale vandalisée était couverte de cœurs d’amour et de messages sincères. Aujourd’hui : la murale est repeinte et réparée. L’amour gagne toujours ♥#MUFC@MarcusRashfordpic.twitter.com/fzJPRNXQ42 – Manchester United (@ManUtd) 13 juillet 2021

Rashford, un attaquant de 23 ans pour Manchester United, a affiché un long déclaration sur Twitter après la défaite de l’Angleterre en finale de l’Euro, affirmant que l’incident de Withington l’avait fait « Au bord des larmes. »

« Je peux recevoir des critiques de ma performance toute la journée » il ajouta, « mais je ne m’excuserai jamais pour qui je suis et d’où je viens. »

