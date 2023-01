La police de Yorkville enquête sur un accident avec délit de fuite dans un restaurant du centre-ville qui a causé des blessures mineures à deux clients – Shaw Local

La police de Yorkville poursuit son enquête sur un incident mardi après-midi au cours duquel un automobiliste a heurté le mur d’un restaurant du centre-ville, blessant deux personnes, puis a pris la fuite.

Dans un communiqué, la police a déclaré que les agents avaient répondu à 16h45 au Crusade Burger Bar au 209 South Bridge St. (Route 47) suite à un rapport d’accident avec délit de fuite.

La police a déclaré que les agents avaient été informés qu’un SUV avait heurté un véhicule dans le parking du restaurant, puis avait heurté un mur de briques extérieur du côté nord du bâtiment. Le SUV a ensuite pris la fuite.

Les propriétaires du restaurant ont décidé de fermer le restaurant pour la nuit à cause du mur endommagé et d’assurer la sécurité du bâtiment et des clients.

Les ambulanciers paramédicaux du district de protection contre les incendies de Bristol-Kendall ont répondu au restaurant et ont évalué deux clients pour des blessures mineures. Les clients n’ont pas eu besoin d’être transportés à l’hôpital, a indiqué la police.