La police de Woodstock dit qu’un homme au volant d’un véhicule volé a heurté une moto dans une place de stationnement sur la place – Shaw Local

La police de Woodstock a déclaré qu’un homme conduisant un véhicule qui aurait été volé à Island Lake suivait « dangereusement » derrière une moto jeudi avant de s’écraser dessus après que le conducteur eut garé la moto.

Jeremy J. Doane, 41 ans, du bloc 200 de South Prospect Street à Rockford, a été accusé de réception, de possession ou de vente d’un véhicule volé et de vol/contrôle non autorisé de biens d’une valeur comprise entre 10 000 $ et 100 000 $, de crimes de classe 2, ainsi que de crimes aggravés. voies de fait, menaces avec un véhicule à moteur et conduite imprudente, selon des plaintes déposées au palais de justice du comté de McHenry.

S’il est reconnu coupable d’un crime de classe 2, Doane pourrait être condamné à une peine de prison de trois à sept ans. L’accusation est également probatoire.

Vers 20 h 30 jeudi, la police de Woodstock a déclaré avoir été envoyée dans la zone de la US Route 14 et de Dean Street en réponse à un conducteur de moto rapportant qu’une Nissan Sentra noire les avait « visiblement suivis, souvent à des distances dangereusement proches », selon à un communiqué de presse publié par le service de police de Woodstock.

Le conducteur de la moto a continué à conduire dans l’historique Woodstock Square et s’est garé dans le pâté de maisons 100 de Cass Street. La Nissan Sentra a continué à suivre la moto. Le motocycliste a marché sur le trottoir « juste avant que le conducteur de la Nissan Sentra noire ne se gare dans la même place de parking, heurtant la moto », a indiqué la police.

Quelques instants plus tard, la police est arrivée et a rencontré les deux personnes et a identifié le conducteur de la Nissan comme étant Doane.

La police a déclaré qu’il n’y avait aucune association antérieure connue entre Doane et le motocycliste.

Au cours de l’enquête, le centre de communications régional du Nord-Est a alerté la police que la Nissan avait été signalée volée à Island Lake et que le propriétaire avait un pistolet Glock stocké à l’intérieur du véhicule, a indiqué la police.

La police a trouvé et sécurisé le pistolet et Doane a été arrêté. Doane et le pistolet ont été remis à la police d’Island Lake.

Doane est accusé d’avoir conduit le véhicule volé « dans un manoir qui plaçait [the motorcyclist] dans une crainte raisonnable d’être heurté par ledit véhicule à moteur, en ce que le défendeur a poursuivi [the driver] sur sa moto sur une longue distance, provoquant [the motorcyclist] sauter de sa moto juste avant que l’accusé ne heurte la moto avec sa voiture », selon la plainte pénale.

Il est également accusé d’avoir poursuivi la moto « à grande vitesse, se faufilant dans la circulation avec l’intention de heurter ladite moto », selon la plainte.

Doane, qui s’est vu attribuer un avocat du bureau du défenseur public, était détenu à la prison du comté de McHenry sous caution de 40 000 $. Il aurait besoin de poster 4 000 $ pour être libéré. Il doit comparaître devant le tribunal pour une audience sur les obligations lundi.