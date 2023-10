La police de Winnipeg pense qu’une décharge contient les corps de femmes autochtones disparues

Des robes rouges, symbole honorant les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, sont suspendues à une clôture de la décharge de Brady, à l’extérieur de Winnipeg, au Manitoba, où les restes de Rebecca Contois ont été retrouvés. (Shay Conroy/pour le Washington Post)

Les deux femmes étaient portées disparues depuis plus de sept mois lorsque la police a convoqué leurs proches à une réunion. Le Les familles de Morgan Harris et Marcedes Myran avaient collé des affiches de personnes disparues et parcouru les environs de Winnipeg, au Manitoba, où les femmes autochtones passaient du temps. Aucune information n’était trop petite pour les cas R22-23037 et R22-50231. « Avez-vous vu cette femme? » ils demanderaient à n’importe qui. Certains ont dit que oui.

Mais ces conseils n’ont mené nulle part. Ainsi, à l’approche de la rencontre avec la police en décembre dernier, Kirstin Witwicki, une cousine de Harris, était inquiète mais gardait espoir. « Vous faites des marchés dans votre tête, dit-elle, pour rationaliser des choses dont vous savez qu’elles n’ont pas de sens logique. »

Ce qui suivit fut un sombre « flou d’information ».

Harris, 39 ans, et Myran, 26 ans, membres de la Première nation de Long Plain, ont été victimes d’un tueur en série qui s’en était pris à des femmes autochtones, a indiqué la police. Les enquêteurs avaient déterminé en juin, peu après leurs disparitions, que leurs restes avaient été jetés dans la décharge de Prairie Green, au nord de Winnipeg, a indiqué la police, mais il n’était ni sécuritaire ni réalisable de la fouiller.

D’autres analystes légistes contestent cette conclusion. Aujourd’hui, les familles sont aux prises avec un différend avec les autorités sur l’opportunité de procéder à des fouilles et sur le traitement des femmes et des filles autochtones assassinées et disparues en général.

Refusant de fouiller, les membres de la famille et leurs défenseurs disent qu’ils trahissent Les engagements du Canada à se réconcilier avec les peuples autochtones et à remédier les taux disproportionnés de violence contre les femmes et les filles autochtones, qu’une enquête nationale a récemment qualifié de « génocide ».

«Nous pouvons facilement parler de réconciliation», a déclaré Cathy Merrick, grande chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba. « Mais il n’y a aucune action avec cela, donc cela n’a aucun sens. »

Les responsables canadiens ont « fait tellement de promesses aux peuples autochtones », a déclaré Jorden Myran, qui a grandi avec Marcedes et la considère comme une sœur. « Cela montre simplement que rien n’a changé. … S’il s’agissait d’une femme blanche dans la décharge, il n’y aurait aucun doute qu’il y aurait eu une fouille.

La police a inculpé Jeremy Skibicki, 35 ans, en décembre, de meurtre au premier degré suite à la mort de Harris et Myran. Il était déjà en détention pour avoir prétendument tué Rebecca Contois, 24 ans, de la Première nation de Crane River. Sa nécrologie faisait état de son « grand amour pour les animaux ».

Skibicki a également été accusé du meurtre d’une femme non identifiée que la police croit être autochtone. Les aînés l’ont nommée Buffalo Woman. Ses restes n’ont pas été retrouvés.

Skibicki a plaidé non coupable de toutes les accusations.

La police a récupéré la dépouille de Contois dans une poubelle à Winnipeg et à la décharge de Brady Road. Les conditions de fouille de cette décharge, a déclaré aux journalistes le chef de la police judiciaire de Winnipeg, Cam MacKid, en décembre, étaient « préférables ».

Les débris étaient meubles, dit-il, et non compactés. Quelques heures seulement s’étaient écoulées entre le moment où la dépouille de Contois avait été jetée et le moment où la police en avait eu connaissance.

En revanche, les déchets de la décharge de Prairie Green sont recouverts de milliers de tonnes d’argile de construction lourde et humide. et compacté par de la machinerie lourde, a déclaré MacKid. La présence d’amiante présente des risques pour la sécurité. Le nombre d’ossements d’animaux présente un autre défi.

Pour compliquer encore les choses, la police pense que les restes de Harris et Myran ont passé 34 jours dans la décharge avant que les enquêteurs ne s’en rendent compte. Durant cette période, quelque 10 000 camions de déchets y ont été déversés.

« Quand il s’avère qu’il pourrait y avoir des restes humains dans une décharge, nous abordons la question en pensant que nous allons effectuer des recherches », a déclaré MacKid aux journalistes. Mais après avoir étudié le site, il a déclaré : « Nous avons rendu la tâche très difficile. » décision en tant que service qui [it] n’était pas opérationnellement réalisable pour mener une recherche.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a soutenu cette décision.

Cela ne plaît pas aux familles des victimes, qui notent la volonté des autorités de mener des recherches complexes ailleurs, y compris la perquisition d’un an en 2002 d’une ferme porcine de 14 acres en Colombie-Britannique appartenant au tueur en série le plus prolifique du pays. Il a découvert l’ADN de 33 femmes.

Grâce à un financement de 368 000 $ du gouvernement fédéral, les familles et leurs défenseurs ont fait appel à plusieurs analystes légistes pour mener leur propre étude afin de déterminer si une fouille de la décharge de Prairie Green serait possible.

Dans un rapport publié en juillet, les analystes a conclu qu’il existe des « risques considérables » liés à une telle opération, notamment l’exposition à des produits chimiques toxiques tels que l’amiante et des asphyxiants tels que le méthane, mais qu’ils peuvent être atténués. Une recherche, disent-ils, est « réalisable ».

Ils l’ont aussi dit pourrait prendre jusqu’à 36 mois et coûter jusqu’à 184 millions de dollars en dollars canadiens – 135 millions de dollars en dollars américains – et « un résultat positif n’est pas garanti ».

Pourtant, les analystes a déclaré que ne pas effectuer de fouilles pourrait causer une « détresse considérable » aux familles des victimes.

« Il est assez clair pour la plupart de ceux qui ont lu l’étude que les risques peuvent être atténués et que la recherche peut être menée en toute sécurité », a déclaré aux journalistes Kristopher Dueck, un consultant légiste qui a coprésidé l’étude.

Stefanson, chef du Parti progressiste-conservateur du Manitoba, s’est penché sur le conflit, le mettant en évidence dans les annonces dans les journaux et sur les panneaux d’affichage avant les élections provinciales de mardi.

Lors d’un débat en septembre, Stefanson a interrogé le chef du Nouveau Parti démocratique, Wab Kinew, sur son soutien à une perquisition.

« Pourquoi êtes-vous prêt à mettre 184 millions de dollars et des travailleurs manitobains en danger pour une fouille sans garantie ? » elle a demandé.

Kinew, qui est autochtone, a accusé Stefanson d’utiliser le conflit pour « nous diviser ».

« En ce moment de l’histoire de la province, je pense qu’il est temps pour nous d’être à la hauteur de cette phrase : « Chaque enfant compte » », a-t-il déclaré. «Je trouverai un équilibre entre respect et dignité pour ces familles tout en étant responsable avec les deniers publics.»

Stefanson a suggéré que le gouvernement fédéral pourrait jouer un rôle. La principale liaison du Canada avec les peuples autochtones a qualifié sa position de « sans cœur ».

« Le gouvernement fédéral est prêt à aider », a déclaré Marc Miller en juillet, alors qu’il était ministre des Relations Couronne-Autochtones. « Mais… le gouvernement du Canada ne peut pas nationaliser une décharge ou le système d’élimination des déchets de la ville de Winnipeg. » (Miller est depuis devenu ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.)

Stefanson n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les femmes autochtones représentent 5 pour cent des femmes au Canada, mais elles représentaient 24 pour cent de toutes les femmes victimes d’homicide de 2015 à 2020.

Une commission nommée par le gouvernement a déclaré en 2019 que les décès et les disparitions de femmes et de filles autochtones au Canada équivalaient à un « génocide fondé sur la race ».

Le panel a émis 231 recommandations, présentées comme des « appels à la justice ». Les dirigeants autochtones ont déclaré que la mise en œuvre était lente.

« Ils sont assis sur l’étagère de quelqu’un et ramassent la poussière », a déclaré Merrick.

Les familles Harris et Myran et leurs partisans ont établi des camps à Winnipeg pour honorer ces femmes. Elroy Fontaine a récemment visité Camp Morgan. Le corps de sa sœur aînée, Tina Fontaine, a été retrouvé dans une rivière du Manitoba en 2014, alourdi de rochers. La mort de la jeune fille de 15 ans a attiré l’attention du public sur le sort des femmes et des filles autochtones.

Les familles Harris et Myran se sont rendues à Ottawa en septembre pour rencontrer des responsables fédéraux et manifester sur la Colline du Parlement. Mais ils constatent peu de progrès.

Gary Anandasangaree, le successeur de Miller au poste de ministre des Relations Couronne-Autochtones, a qualifié le différend de « déchirant ». Il a exhorté les responsables à éviter de politiser la question.

« Notre gouvernement continuera de travailler en partenariat avec les dirigeants autochtones, les familles, les survivants et les communautés pour soutenir la guérison et la clôture », a-t-il déclaré dans une déclaration au Post.

Harris et La grand-mère de Witwicki a fréquenté le pensionnat de Portage-la-Prairie, une institution financée par le gouvernement et gérée par l’église qui cherchait à assimiler les enfants autochtones dans la culture européenne blanche. Les enfants des pensionnats étaient punis pour avoir parlé leur langue ou pratiqué leurs traditions.

Le traumatisme de cette expérience, a déclaré Witwicki, a été transmis de génération en génération. Harris a lutté contre la toxicomanie et l’itinérance, ont déclaré les membres de sa famille.

« Malheureusement, elle n’a pas vraiment eu la tâche facile, mais elle a toujours été très bruyante, très fougueuse et très attentionnée », a déclaré Witwicki. « Elle avait des espoirs et des rêves comme tout le monde, mais la vie dans laquelle elle est née [was shaped] par la colonisation, et malheureusement, cela a contribué à sa fin.

Jorden Myran a de bons souvenirs de ses « aventures » avec sa sœur, une « personne au bon cœur » qui « aimait faire des blagues et des farces aux gens ».