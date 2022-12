La police de Winnipeg accuse un homme accusé d’avoir tué Rebecca Contois de 3 homicides supplémentaires

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

Selon la police de Winnipeg, l’homme accusé d’avoir tué une femme de 24 ans et d’avoir jeté son corps dans une benne à ordures en mai a été accusé de trois autres homicides.

Jeremy Skibicki, 35 ans, a été inculpé du meurtre après que d’autres victimes ont été identifiées, a indiqué la police dans un bref communiqué de presse. Ils dit dans un tweet les accusations sont liées à trois autres homicides.

Ils devraient annoncer plus de détails sur ces accusations lors d’une conférence de presse à 14 heures aujourd’hui.

Le 18 mai, il a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré en lien avec le décès de Rebecca Contois, qui était membre de la Première Nation O-Chi-Chak-Ko-Sipi, également connue sous le nom de Crane River, située sur la rive ouest rive du lac Manitoba.

Ses restes partiels ont été découverts dans une poubelle dans une ruelle du quartier North Kildonan de Winnipeg le 16 mai.

La police pense que certains de ses restes ont peut-être été transportés à la décharge de Brady Road lors d’un ramassage résidentiel et a effectué une perquisition dans une vaste zone de la décharge.

En juin, les restes retrouvés par la police de Winnipeg ont été identifiés comme étant ceux de Contois.

Après l’arrestation et l’inculpation de Skibicki en mai, la police a déclaré qu’elle pensait qu’il pourrait y avoir plus de victimes, mais jusqu’à aujourd’hui, elle n’en avait identifié aucune autre.

Le maire Scott Gillingham, le chef de police de Winnipeg Danny Smyth et l’insp. Shawn Pike de l’unité des crimes majeurs du service de police prendra la parole lors de la conférence de presse de 14 heures, que CBC News diffusera en direct ici, sur Facebook et sur CBC Gem.

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104, (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.