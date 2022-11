La police de Windsor envisage la création d’une unité pour faire face aux grandes manifestations selon un débriefing interne

Le service de police de Windsor (WPS) a examiné l’idée de créer une unité d’ordre public pour aider à contrôler de grandes foules de personnes à la suite du blocus du pont Ambassador, selon un document de débriefing soumis à l’enquête sur la loi sur les mesures d’urgence à Ottawa.

Il met également en lumière ce qui, selon la police de Windsor, manquait lors du blocus plus tôt cette année et ce qu’il pourrait faire pour améliorer sa réponse s’il y avait une autre grande manifestation.

Le blocus du pont Ambassador a commencé le 7 février en signe de protestation contre les mandats de vaccination. Des personnes et des véhicules ont empêché la circulation de traverser la frontière canado-américaine, ce qui, selon certains, représente des milliards de dollars de commerce.

La manifestation de Windsor joue un rôle dans les audiences publiques qui ont eu lieu à Ottawa et qui examinent la toute première utilisation par le gouvernement fédéral de la loi sur les urgences pour faire face aux manifestations à Ottawa et aux manifestations à d’autres passages frontaliers.

Cependant, la protestation contre le pont de l’ambassadeur a été déboursée par la police le 13 février, un jour avant qu’Ottawa n’invoque la loi pour déclarer une urgence à l’ordre public.

Réponse initiale

Dans le document, le WPS indique que sa patrouille était complètement en infériorité numérique et qu’il était évident que la foule voulait une confrontation. Une communication incluse dans le document incluait un rapport de camionneurs “sortant de leurs camions et marchant [North bound] avec des démonte-pneus dans les mains.”

“Des plans ont été mis en place pour que du personnel de police supplémentaire d’autres services soit présent”, lit-on.

Certains des problèmes signalés par le rapport étaient les suivants :

Il n’y avait pas de plan spécifique en place lorsque le pont a été fermé pour la première fois

Il ne restait plus qu’une fraction d’agents pour répondre aux appels de service tandis qu’une majorité maintenait des points sur Huron Church Road.

Le personnel de patrouille a été totalement épuisé

Les heures supplémentaires sont devenues une préoccupation immédiate

Les agents se sont demandé pourquoi nous avions attendu si longtemps pour donner suite à une injonction

Unité de l’ordre public

L’une des questions posées par le débriefing est de savoir si WPS devrait développer une unité d’ordre public ou POU.

Les POU sont des unités chargées de gérer de grandes foules de personnes

À l’heure actuelle, la police de Windsor compte sur l’OPP ou d’autres services de police municipaux pour fournir des POU.

Le coût de démarrage d’une telle unité serait de 300 000 $ selon une présentation faite à la haute direction quelques mois après le blocus.

Un manifestant a été interpellé par la police dimanche. Environ 25 à 30 personnes ont été arrêtées et changées alors qu’elles manifestaient près du pont Ambassador selon la police de Windsor. (Nathan Denette/La Presse canadienne)

Le rapport souligne que le financement de la formation et de l’équipement récemment mis à disposition par le gouvernement provincial comprend un investissement de 96 millions de dollars qui soutiendrait “les réponses à l’échelle de la province lors de manifestations illégales et de blocus illégaux qui entravent les frontières et les aéroports internationaux”.

Autres améliorations

Le compte rendu expose à la fois les succès et les domaines où des améliorations sont nécessaires en fonction de ce qui s’est déroulé lors de la manifestation.

Il a déclaré que son plan d’arrestation aurait pu être fait plus tôt et que le plan de remorquage et de saisie des véhicules aurait dû être distribué.

Le modèle utilisé pour les arrestations n’était pas suffisant, selon le document et que des informations auraient pu être fournies aux agents qui procédaient à l’arrestation sur les différentes accusations qui étaient applicables.

“Un processus doit être en place pour faire face aux arrestations massives”, indique le rapport.

“Un grand nombre d’arrestations en même temps ont causé un retard important dans la réservation de chaque individu dans les cellules. Cela a également empêché l’interrogatoire de l’une des parties arrêtées.”

“Les agents qui procèdent à l’arrestation doivent [be] conscients qu’ils doivent articuler leurs arrestations respectives, en conséquence.”

Le service de police de Windsor sera appelé à témoigner avant l’audience ce mois-ci.