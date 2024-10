La police de Wichita achète des capteurs de détection de coups de feu et ajoute davantage de caméras de plaque d’immatriculation

Les policiers de Wichita commenceront bientôt à recevoir des alertes des capteurs de coups de feu après que le conseil municipal a approuvé l’achat et l’extension des capteurs que le département teste depuis février 2022.

La police a également reçu l’autorisation d’étendre son programme de lecture de plaques d’immatriculation qui a débuté en novembre 2020.

Flock Safety, basé à Atlanta, fabrique les deux appareils, que la police affirme utiliser pour résoudre des crimes.

Sur la base des tests effectués jusqu’à présent, la police affirme qu’environ 83 % des coups de feu ne sont pas signalés. L’objectif est de s’assurer que la police réponde à tous les coups de feu.

Le département avait testé 144 capteurs de tir sur deux miles carrés dans les districts 1 et 3 du conseil municipal ; le plan est maintenant d’acheter ces capteurs et d’en ajouter d’autres pour couvrir deux miles carrés supplémentaires qui incluront également une couverture dans le district 6.

La police a commencé à utiliser il y a quelques années des lecteurs de plaques d’immatriculation, qui enregistrent également les types de véhicules.

Le département utilise désormais un mélange de 167 lecteurs de plaques d’immatriculation publics et privés. WPD va désormais ajouter 31 lecteurs de plaques d’immatriculation supplémentaires.

Dix des nouveaux lecteurs de plaques d’immatriculation ont été achetés dans le cadre d’un accord de cinq ans au coût de 151 500 $. Les 21 autres et les capteurs de tir coûtent 186 150 $ pour deux ans. Ces dollars proviendront de 2,15 millions de dollars de subventions fédérales que WPD a reçues pour créer un centre de lutte contre la criminalité en temps réel.

Ce centre, qui permettra à WPD de superviser toutes ses technologies dans un espace central, est actuellement en cours de réalisation.

Le capitaine Aaron Moses, qui s’est présenté au conseil, ne savait pas quel montant des subventions avait été utilisé pour les capteurs de tir. Il a déclaré au conseil qu’une autre source de financement serait nécessaire après l’expiration de ces accords. Trouver davantage de subventions pourrait être une option, a-t-il déclaré.

Moses, lors de l’entretien téléphonique, a déclaré que la police travaillait toujours à l’élaboration d’une politique relative à l’utilisation des capteurs de tir avant que les responsables de la police ne reçoivent des alertes à leur sujet.

Au début de son mandat qui a débuté en novembre 2022, le chef Joe Sullivan a déclaré que les capteurs de tir ne fonctionnaient pas à un niveau tel qu’il envisagerait de les adopter. Plus tard, il a déclaré qu’ils s’étaient grandement améliorés après les mises à niveau technologiques de Flock.

Plus tôt cette année, un porte-parole de Flock a déclaré que les capteurs de coups de feu enregistrez maintenant les crissements des pneus et le plan était d’ajouter du verre brisé et même un bruit de scieindiquant peut-être un vol de pot catalytique. On ne sait pas si l’une de ces fonctionnalités sera ajoutée à Wichita.

Les opposants à ce type de technologie s’inquiètent du fait que les capteurs enregistrent des choses comme des conversations, ce qui s’est produit et a conduit à des arrestations pour homicide. cas en Californie et Massachusetts. Un porte-parole de Flock avait précédemment déclaré à The Eagle qu’il pouvait capturer les voix si elles criaient. La police a déclaré qu’elle indiquerait les zones générales où se trouveront les capteurs, mais pas les sites spécifiques, car cela pourrait conduire au vandalisme des capteurs.

La police affirme que les lecteurs de plaques d’immatriculation l’ont aidé à récupérer au moins 5,4 millions de dollars de biens volés. Les caméras ont également aidé WPD à résoudre plusieurs cas d’homicides et de personnes enlevées.

En ce qui concerne les lecteurs de plaques d’immatriculation, Moses a déclaré au conseil que la police a une « politique ferme selon laquelle Flock a en fait commencé à parler à d’autres agences concernant notre politique en matière d’audit et notre politique en matière d’exigences relatives au système ».

Il a déclaré que la police avait besoin d’un numéro de dossier ou, s’il s’agissait d’un incident en cours, d’un emplacement général et du type d’appel pour effectuer une recherche avec les caméras.

Flock, qui dispose de lecteurs de plaques d’immatriculation Plus de 4 000 villes à travers le paysa déclaré précédemment que le premier incident d’un officier abusant du système s’était produit lorsqu’un lieutenant de Kechi de l’époque avait utilisé les lecteurs de plaques d’immatriculation de WPD pour traquer son ex-épouse. La police l’a découvert uniquement parce que sa femme se plaignait d’avoir l’impression d’être suivie en raison des SMS qu’il lui envoyait.

Le deuxième incident rendu public au cours duquel un policier a utilisé les caméras à mauvais escient s’est produit à Sedgwick, au Kansas, lorsque le le chef de l’époque les utilisait pour suivre son ex-petite amie.

Les caméras de WPD étaient recherché plus de 2 270 fois au cours des 30 derniers joursselon un portail de transparence mis en place par l’entreprise après le premier incident impliquant l’officier Kechi.

Lorsqu’on lui a demandé plus tôt cette année s’il était possible d’examiner chaque perquisition policière pour s’assurer qu’elle était effectuée dans le cadre d’une véritable enquête, le lieutenant de police de Wichita, Brian Safris, a répondu : « Ce n’est même pas possible. »