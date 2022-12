La police de Wheaton enquête sur deux incidents suspects – Shaw Local

La police de Wheaton enquête sur deux incidents suspects qui ont eu lieu jeudi matin, ont annoncé les autorités.

Le premier incident a eu lieu vers 1 h 26 du matin dans le pâté de maisons 600 de North Scott Street.

Une résidente a appelé la police et a dit qu’elle s’était réveillée d’un bruit dans sa chambre et avait vu un sujet dans sa chambre. Le sujet masculin a ensuite fui la pièce et est sorti de la maison. Il avait les cheveux tressés et portait des vêtements de couleur foncée, ont indiqué les autorités.

Vers 7 h 15 jeudi, une résidente a signalé qu’alors qu’elle était sortie pour une course matinale, elle a vu un sujet courir directement derrière elle. Elle a d’abord observé le sujet masculin alors qu’elle courait vers l’ouest sur l’avenue Prairie à l’approche de la rue Main, et il a continué à la suivre dans le pâté de maisons 1100 de North Main Street. Elle a ensuite vu l’homme debout dans l’allée de sa résidence, a indiqué la police.

Le sujet a fui la zone avant l’arrivée de la police. Il a été décrit comme âgé d’environ 30 ans, portant un sweat à capuche noir et un pantalon de survêtement gris, ont indiqué les autorités.

La police de Wheaton demande aux résidents de ces zones de vérifier toutes les images de surveillance à domicile au moment de ces événements. Toute personne ayant des informations est encouragée à contacter le Lieutenant Brian Gabryel au 630-260-2063. Les résidents sont encouragés à signaler immédiatement les incidents ou les individus suspects en appelant le 911.