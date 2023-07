La police de Wheaton commencera à utiliser des lecteurs de plaques d’immatriculation automatisés – Shaw Local

La police de Wheaton commencera bientôt à utiliser des lecteurs de plaques d’immatriculation automatisés (RAPI) comme outil pour aider à identifier les véhicules conduits par des personnes soupçonnées d’activités criminelles et à localiser les véhicules associés à des personnes disparues, des alertes Amber ou des personnes en crise, tout en protégeant la vie privée et les droits de toutes les personnes, selon un communiqué de presse.

Les RAPI sont des caméras haute résolution qui prennent une photo de l’arrière des véhicules lorsqu’ils traversent le champ de vision. L’image capture la marque et la couleur du véhicule, la plaque d’immatriculation et l’heure à laquelle le véhicule est passé devant la caméra. Il ne capture pas d’informations sur les occupants, ne suit pas les personnes, ne mesure pas la vitesse du véhicule ou n’applique pas les infractions à la circulation/au stationnement. Les caméras ne sont pas capables d’enregistrer de la vidéo ou de la reconnaissance faciale, et la technologie n’est pas liée à des informations d’identification personnelle.

Pourquoi la police utilise-t-elle les RAPI

Soixante-dix pour cent de tous les crimes commis impliquent une automobile. Les numéros de plaque d’immatriculation donnent aux forces de l’ordre des pistes objectives et exploitables nécessaires pour résoudre et prévenir les crimes. Les RAPI seront utilisés comme ressource pour une recherche rétroactive afin d’aider à résoudre les crimes après qu’ils se soient produits. Ils seront également utilisés pour aider à localiser des personnes dans des situations d’urgence, telles que la recherche de véhicules associés à des personnes disparues et en danger.

Sécurité des données, protection de la vie privée

La ville de Wheaton est propriétaire des images associées aux RAPI et les données sont entièrement cryptées. Aucune des données collectées par les RAPI ne sera vendue ou partagée avec des entités tierces en dehors des forces de l’ordre ou avec les agences fédérales d’immigration. Toutes les données collectées seront supprimées après 30 jours si l’enregistrement ne fait pas partie d’une enquête active.

La police de Wheaton a une ordonnance départementale stricte décrivant la récupération par les agents des données du système et son application ultérieure. Toutes les activités de récupération de données sont enregistrées et peuvent être auditées en interne.

Les RAPI serviront d’outil supplémentaire pour soutenir la priorité stratégique de sécurité communautaire du conseil municipal, en tirant parti de la technologie pour donner la priorité à la sécurité et au bien-être de notre communauté.