La police de West Kelowna recherche un suspect de cambriolage dans une station-service – Kelowna Capital News

Une récompense allant jusqu’à 2 000 $ est offerte pour des renseignements sur un cambriolage tôt le matin à West Kelowna.

Juste avant 3h du matin. le 30 septembre, un suspect est entré par effraction dans la station-service Shell dans le bloc 500 de l’autoroute. 97 Sud, et a tenté en vain d’ouvrir le guichet automatique et le compteur de cigarettes.

Si vous reconnaissez cette personne ou si vous avez des informations sur son identité, vous pouvez appeler de manière anonyme Échec au crime au 1-800-222-8477 ou laisser un tuyau en ligne sur crimestoppers.net.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Ville de West KelownaCrimeGRC