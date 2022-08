La police de Virginie-Occidentale tire et tue un homme lors des funérailles de son père

Nous avons couvert de nombreux meurtres de policiers au cours des dernières années et sans comparer les tragédies, celle-ci est incroyablement exaspérante et encore plus difficile à comprendre.

Selon WOWKTV, des policiers d’Elkins, en Virginie-Occidentale, ont abattu un homme en deuil qui étreignait sa tante lors des funérailles de son père. Vous avez bien lu. La police a tiré et tué un homme qui était en train d’enterrer son père. Il n’y a pas beaucoup d’informations sur la raison exacte pour laquelle la police est venue aux funérailles, mais des témoins disent que la fusillade est sortie de nulle part.

La sœur de l’homme décédé, Evelyn Odell, a déclaré qu’elle étreignait son neveu désemparé Jason Owens quelques minutes après avoir servi de porteur et placé son père dans le corbillard. Odell dit qu’Owens a été littéralement abattu alors qu’elle le tenait et essayait de le réconforter.

“Il [Jason] vient de sortir son père et de le mettre dans la voiture [hearse], a sorti le cercueil, et il est venu et je l’ai serré dans mes bras, et la prochaine chose que je sais, quelqu’un a crié “Jason!” et puis, vous savez, “boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum”, a déclaré Odell. “Il n’a pas eu la chance de ne rien faire.”

Elle a continué…

“Je suis allé le serrer dans mes bras parce qu’il était bouleversé, et ensuite je sais qu’ils ont juste crié ‘Jason!’ et ils « pow, pow, pow, pow, pow », a déclaré Odell. « J’ai failli me faire tirer dessus. J’ai senti la compression des balles. C’était horrible.”

Pouvez-vous putain d’imaginer ??? Il est rapporté qu’Owens avait un passé criminel qui comprenait une sorte de violence contre un flic en 2018, mais rien de tout cela ne justifie de tuer un homme, encore moins de tuer un homme lors d’un enterrement, encore moins de tuer un homme lors d’un enterrement alors qu’il est dans les bras d’un innocent ! Il n’y a aucun moyen que cela fasse partie du protocole officiel de la police en aucune circonstance et quelqu’un va avoir beaucoup d’explications à donner.

Le shérif du comté de Harrison, Robert Matheny, a déclaré que la police était là parce qu’Owens avait un mandat d’arrêt contre lui et qu’ils “pensaient” qu’il était armé. Quoi qu’il en soit, comment l’exécution d’un mandat se transforme-t-elle automatiquement en coups de feu et en meurtre ?

Nous aurons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.