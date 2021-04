Un officier de l’armée américaine poursuit deux officiers de police de Virginie après un arrêt de la circulation en décembre au cours duquel les officiers ont dessiné et pointé leurs armes, l’ont aspergé de poivre et ont utilisé un terme d’argot pour suggérer qu’il risquerait d’être exécuté alors qu’il tenait délibérément les deux mains en l’air pour tenter de désamorcer la situation.

La police de Windsor, dans le sud-est de la Virginie, n’a encore émis aucun commentaire sur l’incident impliquant le sous-lieutenant Caron Nazario, un homme noir et latino qui portait l’uniforme lorsque les agents lui ont ordonné de sortir de sa Chevrolet Tahoe alors qu’il levait les mains à travers le conducteur. fenêtre latérale à l’extérieur d’une station-service locale.

Le procès, déposé plus tôt ce mois-ci devant le tribunal de district américain de Norfolk et obtenu par le Washington Post, allègue que les officiers ont violé les droits constitutionnels de Nazario pendant l’arrestation et que les officiers ont en outre menacé de détruire la carrière militaire du lieutenant « avec une série d’accusations criminelles sans fondement. « s’il les a dénoncés pour faute.

La vidéo de l’incident du 5 décembre a été capturée par les caméras du corps des deux officiers et sur le téléphone portable de Nazario, selon le costume.

« Qu’est-ce qui se passe? » Nazario a demandé aux officiers, qui lui ont crié de sortir du SUV à l’approche, les armes à feu.

Décembre:La police inflige de douloureuses morsures de chien pour amener les gens à obéir – même lorsqu’ils obéissent déjà

Suite:Que devriez-vous faire si vous voyez la police utiliser une force excessive? Les juristes disent le filmer, tout comme les spectateurs l’ont fait lors de la mort de George Floyd.

« Ce qui se passe, c’est que vous êtes en train de monter l’éclairage, fils », a répondu l’un d’eux, utilisant un terme d’argot pour la chaise électrique dans une ligne du film, « The Green Mile. »

«J’ai vraiment peur de sortir», a déclaré Nazario aux officiers.

« Ouais, tu devrais l’être! » un rétorqua.

Jonathan Arthur, l’avocat de Nazario, a déclaré à l’Associated Press que le diplômé de la Virginia State University était sur le chemin du retour de son lieu d’affectation lorsque l’incident s’est produit.

« Il ne va certainement pas très bien », a-t-il dit, interrogé sur l’état de Nazario.

Dans son rapport, inclus dans le dossier du tribunal, le policier de Windsor, Daniel Crocker, avait déclaré avoir rencontré un véhicule aux vitres teintées et sans plaque d’immatriculation arrière, le décrivant dans les transmissions radio comme «échappant à la police» et le qualifiant de «contrôle routier à haut risque». . »

Selon le costume, Nazario a expliqué à l’époque qu’il avait ralenti ne tentait pas d’échapper à l’officier, mais recherchait plutôt un emplacement éclairé «pour la sécurité des agents et par respect pour les agents».

Son Tahoe nouvellement acheté était si nouveau qu’il avait des étiquettes en carton temporaires affichées à la fois dans les fenêtres arrière et passager, selon la combinaison.

Un deuxième officier, Joe Gutierrez, était à proximité lorsque l’appel de Crocker est sorti et a choisi de se joindre à l’arrêt. Arthur a déclaré que Gutierrez lui avait dit que le choix de Nazario de continuer dans une zone bien éclairée n’est pas rare, «et 80% du temps, c’est une minorité», a-t-il cité en citant l’officier.

Pensant que la plaque arrière de Nazario devenait visible sous l’éblouissement de la station-service, le costume dit que Crocker et Gutierrez ont immédiatement quitté leurs voitures d’escouade et ont sorti leurs armes, tentant d’extraire Nazario de son SUV alors qu’il tenait les mains en l’air et lui demandait à plusieurs reprises ce qu’il avait fait. tort.

La séquence montre Gutierrez pulvérisant du gaz poivré sur Nazario à plusieurs reprises alors que les agents continuent de lui ordonner de retirer sa ceinture de sécurité et de sortir de son véhicule.

Les yeux fermés de douleur alors qu’il résistait à l’impulsion de les essuyer, Nazario a dit aux officiers: «Je ne veux même pas attraper ma ceinture de sécurité – pouvez-vous s’il vous plaît…. Mes mains sont levées, pouvez-vous s’il vous plaît – regardez, c’est vraiment foiré, «

Après que Nazario soit finalement sorti de la voiture, il a été abattu avec des «coups de genou» alors qu’il continuait de demander un superviseur de police, a indiqué le procès, puis a été frappé à plusieurs reprises et menotté.

Le procès a déclaré qu’après avoir interrogé Nazario, les officiers ont menacé de faire dérailler sa carrière militaire « sachant que les accusations criminelles lui causeraient du tort » et lui ont dit qu’ils s’abstiendraient de porter des accusations s’il « se détendait et lâchait ça ».

Selon la poursuite, les agents ont modifié ou omis des détails sur l’arrêt dans leurs rapports ultérieurs.

«Ces caméras ont capturé des images de comportements conformes à une tendance répugnante à l’échelle nationale des agents des forces de l’ordre, qui, croyant pouvoir agir en toute impunité, se livrent à des abus d’autorité non professionnels, discourtois, racistes, dangereux et parfois mortels», indique le procès.

Les deux agents travaillent toujours pour le département, a déclaré le directeur de la ville de Windsor au Virginian-Pilot. USA TODAY a tenté de contacter la police de Windsor, qui n’a pas répondu à un appel. Un message vocal a signalé que la boîte aux lettres était pleine.

Contribuer: The Associated Press