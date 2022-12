La police de Vijayawada brûle 14000 kg de Ganja, Twitter dit que les habitants doivent être de bonne humeur

La police a brûlé 14 000 kg de ganja dans l’Andhra Pradesh et les utilisateurs de Twitter sont défoncés par la suite. La ganja, saisie dans diverses affaires au cours des 30 dernières années, a été brûlée en présence du commissaire de police de Vijayawada, Kanthi Rana Tata, dans le district de NTR, a rapporté l’agence de presse ANI. Des photos montraient des panaches de fumée sortant des tas de ganja en feu. En les regardant, les utilisateurs de Twitter semblaient s’être souvenus de la chanson de Yeh Jawaani Hai Deewani : «Itna maza kyun aa raha hai ? Tune hawa mein bhang milaya.”

Twitter pense certainement que les habitants de Vijayawada sont de “bonne humeur” pour les vacances.

Andra Pradesh | La police a brûlé 14 000 kg de ganja saisis dans diverses affaires au cours des 30 dernières années, en présence du commissaire de police de Vijayawada Kanthi Rana Tata dans le district de NTR pic.twitter.com/x4bwrAV2dg— ANI (@ANI) 25 décembre 2022

Des choses étranges sont connues pour se produire lorsque le cannabis est impliqué. Par exemple, la police de Mathura a récemment soumis dans un rapport à un tribunal spécial de la Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (1985) que des rats avaient mangé plus de 500 kg de marijuana confisquée. L’herbe était stockée dans les entrepôts du poste de police de Shergarh et Highway, a rapporté l’agence de presse ANI. Les 586 kilogrammes de marijuana avaient été récupérés dans une affaire enregistrée en vertu de la loi NDPS et lorsque le tribunal a demandé à la police de le produire, la police a fait la déclaration susmentionnée.

Dans deux cas, 386 kg et 195 kg de marijuana avaient été saisis par le poste de police de Shergarh et Highway. Le procureur de la police a déclaré au tribunal qu’il n’y avait pas d’espace de stockage à l’abri des rats au poste de police. Après que les rats aient ravagé l’envoi, la partie restante a été détruite par des policiers.

