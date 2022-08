La police de Victoria arrête une femme de 100 ans pour l’aider à cocher “Se faire arrêter” sur sa liste de choses à faire

Dans ce qui se passe comme un incident très doux, la police de Victoria a aidé une centenaire à cocher un élément de sa liste de choses à faire en l’arrêtant. S’adressant à Facebook, le département a partagé l’histoire. « Maintenant, ce genre d’arrestations, nous sommes heureux de les faire. Pour beaucoup, traverser la vie sans être arrêté est une très bonne course. Une évidence que nous aimerions penser.

Mais pour l’ex-infirmière Jean Bicketon – qui a récemment célébré son 100e anniversaire, une bonne course en soi – se faire arrêter était sur sa liste de choses à faire », a écrit le département. Il a en outre mentionné que lorsqu’ils ont entendu parler des souhaits de Jean, l’équipe de la station Moe était prête à intervenir et à aider à vérifier.

C’est arrivé alors qu’elle fêtait son anniversaire au Narracan Gardens Residential Aged Care et que trois jeunes gendarmes sont entrés en trombe, lumières et sirènes, pour s’assurer que les souhaits d’anniversaire de Jean étaient respectés. « Informant rapidement les résidents de l’événement (pour s’assurer que personne n’était en difficulté), les agents ont doucement placé les menottes sur Mme Bicketon, la déclarant « officiellement » en état d’arrestation. Avec peu de retenue, Jean a volontairement accepté », a écrit le ministère. Regardez l’image partagée par la police:

Selon Jean, c’était l’une des meilleures fêtes. Le ministère a mentionné qu’il était heureux de pouvoir aider à accorder l’expérience. Depuis sa mise en ligne, l’image est devenue virale et a réussi à rassembler plus de 1 000 j’aime.

“Joyeux 100e anniversaire, Mme Jean Bickerton, la personne la plus merveilleuse au bon cœur que j’ai eu la chance de rencontrer et de vivre, merci de m’avoir guidé vers ce que la vie a à offrir”, a commenté un utilisateur de Facebook. Une autre personne a écrit: “Bless you Jean, le plus heureux des anniversaires et j’espère que les résidents ont chanté un refrain entraînant de You’re Goin ‘Home in the Back of the Divvi Van.”

« Quelle fabuleuse histoire de bien-être ! Joyeux 100e anniversaire Jean Bicketon ! Et aux officiers impliqués, merci de contribuer à rendre notre monde meilleur ! Bravo à vous, police de Victoria ! » a mentionné un autre utilisateur de Facebook.

Que pensez-vous de ce geste des flics ?

