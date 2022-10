La police de Vancouver sous le feu après l’arrestation d’un homme devant un jeune enfant filmé – Kelowna Capital News

Le service de police de Vancouver est sur la défensive après qu’une vidéo d’agents arrêtant un homme devant un jeune enfant a été publiée sur les réseaux sociaux mardi 11 octobre, mettant en cause leur recours à la force.

Tournée sur le parking du centre communautaire de Trout Lake par l’utilisateur de Twitter @socialistsean, la vidéo montre des agents tentant de sortir un homme d’un SUV blanc. On voit l’homme résister en criant : « Au secours, laissez-moi tranquille ! Qu’est ce que tu es entrain de me faire? J’ai mon fils dans la voiture !

Deux agents parviennent à tirer l’homme du siège du conducteur et à le sortir dans le parking où ils le poussent sur le trottoir pour tenter de l’arrêter. Un jeune garçon ouvre alors la porte arrière du SUV et regarde la tentative d’arrestation qui se déroule à quelques mètres de lui. Il se met à pleurer et crie “Papa!” tandis que les officiers menottent l’homme avec l’aide d’un troisième flic.

« Je suis désolé, je suis tellement désolé. C’est tellement mal », dit l’homme. “C’est de l’abus. J’étais assis dans la voiture en train de lire avec mon fils. Que fais-tu? … Je suis tellement désolé mon fils.

Répondant à la vidéo sur plusieurs tweets mardi soir, la police de Vancouver a déclaré que l’homme était arrêté pour harcèlement criminel, “après avoir prétendument enfreint de nombreuses conditions de mise en liberté sous caution et une ordonnance de protection en place pour la sécurité de la victime”.

On entend un officier dans la vidéo dire: “Vous êtes en état d’arrestation pour avoir enfreint les conditions avec votre femme.” L’homme répond qu’ils célébraient Thanksgiving ensemble, que personne n’a été blessé et qu’il “n’a rien fait de mal”.

Par protection des mineurs impliqués et de la nature des accusations, Black Press Media a décidé de ne pas inclure la vidéo dans cet article.

La police de Vancouver a affirmé que les policiers ne savaient pas qu’il y avait un enfant dans la voiture lorsqu’ils ont tenté d’arrêter. Le département a déclaré que la vidéo ne montre pas que l’homme est initialement sorti du SUV, mais est revenu et a résisté aux agents lorsqu’il a appris qu’il était en état d’arrestation. À ce moment-là, les agents ont appris qu’il y avait un enfant dans le véhicule.

“Nous pensions que l’homme tentait soit de fuir avec l’enfant dans la voiture, soit qu’il allait se barricader dans le véhicule. L’un ou l’autre scénario aurait mis l’enfant en danger extrême », a tweeté le département.

Ils ont dit que les policiers avaient utilisé « la force appropriée » pour arrêter l’homme, et que cela n’aurait pas été nécessaire s’il avait coopéré.

“Il est regrettable que le suspect ait résisté à une arrestation légale et qu’un enfant soit présent lorsqu’il a choisi de le faire. Nos agents ont réconforté le garçon et il est maintenant sous la garde d’un adulte approprié.

