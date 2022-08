La police de Vancouver enquête sur trois attaques violentes d’étrangers dans le quartier de Fairview

La police de Vancouver enquête sur ce qu’elle appelle une série d’agressions violentes d’étrangers dans le quartier Fairview de la ville et tente d’établir si les incidents sont liés.

La gendarme Tania Visintin a déclaré que les trois agressions présumées impliquant un ou plusieurs agresseurs inconnus se sont produites en l’espace d’environ deux heures jeudi soir, et toute personne ayant des informations devrait appeler la police.

Les enquêteurs disent que la première attaque s’est produite juste après 18 h 30 près de la digue sous le pont de la rue Cambie, lorsqu’un homme de 70 ans a été approché par derrière, plaqué au sol et a reçu plusieurs coups de poing et de pied.

Une femme de 33 ans promenant son chien près de West 11th Avenue et de Spruce Street a été approchée par derrière et frappée au visage environ 45 minutes plus tard.

Selon la police, la troisième attaque s’est produite juste avant 20h45, lorsqu’une femme de 23 ans a été poignardée alors qu’elle marchait près de West Broadway et Alder Street, lui infligeant une blessure grave mais ne mettant pas sa vie en danger.

Toute personne qui a été témoin des incidents ou qui possède des informations est priée d’appeler la section des crimes majeurs du service de police de Vancouver au 604-717-2541.

L’homme qui aurait été impliqué dans l’attaque au couteau a été vu pour la dernière fois se dirigeant vers le sud sur Alder Street.

“Des incidents comme ceux-ci laissent aux victimes des cicatrices physiques et émotionnelles, mais ils provoquent également de la peur et de l’anxiété dans toute la communauté”, déclare Visintin.

