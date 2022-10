La police de Vancouver enquête sur plusieurs attaques violentes impliquant des coups de couteau et une arbalète

Le service de police de Vancouver enquête sur une série d’attaques violentes au cours du week-end de Thanksgiving, dont cinq coups de couteau et une attaque contre un homme avec une flèche d’arbalète.

Pendant ce temps, les défenseurs des personnes vulnérables dans le quartier le plus pauvre de la ville ont déclaré que la vague de violence de ce week-end était en partie le résultat du stress auquel les personnes vivant dans des campements de tentes sont confrontées parce qu’elles sont déplacées par les autorités municipales mais n’ont nulle part où aller.

En août, la violence a éclaté et un certain nombre de personnes ont été arrêtées dans le Downtown Eastside alors que le personnel de la ville commençait à appliquer l’ordre d’incendie et à enlever les structures.

“Ce sont certainement des nouvelles bouleversantes et alarmantes”, a déclaré Vince Tao, un organisateur du Vancouver Area Network of Drug Users (VANDU), à propos de la violence de ce week-end.

À partir de vendredi soir dans le Downtown Eastside, un coup de couteau près d’East Hastings Street et de Campbell Avenue a laissé un homme de 18 ans gravement blessé. Un autre coup de couteau près des rues West Hastings et Cambie a entraîné des blessures potentiellement mortelles pour un homme de 48 ans.

Puis tôt samedi matin, des officiers ont déclaré que des témoins avaient signalé une “séance de coups de couteau” au CRAB Park, un autre parc du centre-ville, qui possède également un campement de tentes. Trois personnes ont été grièvement blessées selon la police.

Selon la police, deux des victimes ont fui le parc et se sont approchées d’agents qui patrouillaient à proximité vers 3 heures du matin. À peu près au même moment, un appel au 911 de l’intérieur du parc a signalé qu’un homme avait poignardé des personnes au hasard au campement de tentes.

Lorsque les agents sont arrivés, ils ont trouvé la troisième victime dans le parc et ont arrêté le suspect, un homme de 42 ans, alors qu’il tentait de quitter les lieux. Il reste en garde à vue.

La police a déclaré qu’un suspect arrêté en relation avec trois personnes poignardées au parc CRAB le 8 octobre résidait dans un campement de tentes. (Sohrab Sandhu/CBC News)

Trois victimes ont subi des blessures graves, notamment des coups de couteau et des organes perforés, a indiqué le service de police de Vancouver dans un communiqué.

La police pense qu’il pourrait y avoir d’autres victimes qui ont fui le parc avant leur arrivée.

“Ce week-end a été particulièrement violent”, a déclaré le Sgt. Steve Addison dimanche.

Addison a déclaré que le suspect arrêté en relation avec les coups de couteau de CRAB Park était un résident du campement de tentes là-bas.

Les victimes comprennent un homme dans la trentaine, un homme dans la quarantaine et un homme non identifié.

“C’est un miracle que ça ne l’ait pas tué”

Plus tard samedi après-midi, Addison a déclaré que des officiers avaient été appelés au coin des rues Carrall et Hastings où un homme avait été touché à la poitrine par une flèche qui aurait été tirée avec une arbalète.

Addison a déclaré qu’un passant avait retiré la flèche et prodiguait les premiers soins à la victime lorsque les secours sont arrivés. La victime a été transportée à l’hôpital pour un traitement complémentaire.

“C’est un miracle que cela ne l’ait pas tué”, a déclaré Addison à propos de l’attaque. Il a dit que ce n’était pas lié aux précédents incidents de coups de couteau.

La police pense que la victime était visée. Les agents n’ont pas encore identifié le suspect, ni procédé à des arrestations.

Les gens sont photographiés sur East Hastings Street dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver le 3 août. (Ben Nelms/CBC)

Chef adjoint Howard Chow dit sur Twitter que depuis vendredi à 18h VPD avait répondu à 1200 appels individuels. Ils comprenaient ceux impliquant 23 armes et 34 assauts en cours.

Addison a déclaré que les armes et la violence dans le Downtown Eastside continuent d’être répandues autour d’un campement de tentes sur Hastings Street.

“Mais avoir ce niveau de violence en si peu de temps dans un quartier qui fait déjà face à une quantité importante de violence et de désordre est très préoccupant.”

“Beaucoup de méfiance”

De nombreuses tentes restent encore le long de Hastings Street alors que les autorités continuent d’essayer de faire bouger les gens, mais pas de la même manière à grande échelle qu’en août.

Tao a déclaré que les personnes qui y séjournent ne s’en sortent pas bien parce qu’elles sont harcelées par la police ou contraintes par le personnel de la ville. La menace d’être évincé demeure, et ils n’ont nulle part où aller.

“Les conditions dans la rue sont devenues chaotiques”, a-t-il déclaré. “Ces conditions créent beaucoup de méfiance vis-à-vis des autres, beaucoup de chaos dans la rue et malheureusement les gens se déchargent latéralement de leurs frustrations les uns sur les autres.”

Cette semaine, les résidents et les partisans des personnes vivant dans le campement de tentes sur le trottoir ont annoncé qu’ils demandaient un contrôle judiciaire pour annuler l’ordre d’incendie du 25 juillet appelant au retrait de toutes les tentes et structures.