La police de Vancouver défend l’utilisation de fusils à billes comme étant “moins mortelle” après la mort d’un homme ojibway

Sur la côte11:44Le sergent du VPD. Steve Addison sur l’état actuel du maintien de l’ordre dans le DTES

Dimanche dernier, des agents ont appris que des armes à feu et de la drogue étaient entreposées dans une tente près de Hastings et Carrall. Ils ont arrêté quatre hommes et saisi deux armes à feu, dont un fusil de chasse chargé qui a été retrouvé à l’intérieur d’une tente. Et lundi, un homme de 42 ans du nom de Chris Amyotte est décédé après avoir été abattu à plusieurs reprises par la police de Vancouver avec un pistolet à billes. sergent. Steve Addison de VPD se joint à nous pour discuter du maintien de l’ordre en ce moment.