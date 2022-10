La police de Trail demande de l’aide pour retrouver une femme disparue – Kelowna Capital News

La police demande au public de l’aider à retrouver une femme Trail âgée de 38 ans portée disparue.

Bree Blackstaffe a été portée disparue pour la première fois le mercredi 19 octobre par un ami inquiet, selon la GRC de Trail.

L’amie a parlé pour la dernière fois à Bree au cours d’une conversation par SMS et la police n’a pas été en mesure de la localiser ou de la contacter pour confirmer ses allées et venues et son bien-être.

Blackstaffe peut se rendre à Kelowna ou quelque part dans la nature environnante près de Rossland, en Colombie-Britannique

Elle est décrite comme mesurant 175 cm, pesant 70,5 kg, avec des cheveux bruns et des yeux noisette.

Blackstaffe conduit peut-être un break Subaru marron / marron de 1999 avec un garde-boue avant côté passager gris. Son véhicule peut afficher une plaque d’immatriculation du Yukon.

Search and Rescue a commencé à fouiller les zones boisées autour de Rossland dans le but de localiser son véhicule.

Si vous avez des informations sur les allées et venues de Blackstaffe ou de son véhicule, veuillez contacter la GRC de Trail au 250-364-2566.

