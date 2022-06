La police de Toronto recherche un homme et un chien après de violentes attaques

La police de Toronto a déclaré qu’elle recherchait un suspect après que lui et son chien de 100 livres auraient attaqué quatre personnes pendant la nuit.

Vers 2 h 45, la police a répondu aux informations faisant état d’un détournement de voiture dans le secteur de Third Street et Lake Shore Boulevard West.

Selon la police, un homme a commandé un véhicule de covoiturage et lorsque le chauffeur est arrivé, l’homme l’a attaqué avec ses mains.

L’homme a alors ordonné à son chien d’attaquer le conducteur, selon la police.

Le suspect a alors pris la fuite avec la voiture rouge du conducteur.

La victime, un homme d’une cinquantaine d’années, a été transportée à l’hôpital dans un état stable.

Près de deux heures plus tard, la police a répondu à un vol dans le Norris Crescent Parkette, près du parc Humber Bay, vers 4 h 35.

Selon la police, un homme et une femme circulaient à vélo dans le parc.

“Ils se sont arrêtés pour prendre des photos lorsqu’ils ont été approchés par un homme avec un chien. L’homme lance le chien pour attaquer la femme, elle est à l’hôpital en train de se remettre de ses blessures. Il prend son vélo, lance le chien pour attaquer l’homme. Je ne Je ne crois pas qu’il y ait eu une attaque là-bas, mais il y a eu une tentative”, a déclaré le const. David Hopkinson a déclaré à CP24 samedi matin.

La femme est hospitalisée dans un état stable.

Selon la police, le chien a également attaqué une autre personne à proximité dans le parc. Leurs blessures sont inconnues.

Peu de temps après, la police a déclaré qu’un homme qui dormait sur son bateau au Etobicoke Yacht Club voisin a entendu une agitation à l’extérieur.

L’homme a vu que le suspect, qui était avec son chien, tentait de voler le canot de son bateau.

Le suspect et son chien ont alors pris la fuite.

L’homme n’a pas été blessé.

Selon la police, le même homme serait responsable des quatre attaques.

“(C’est) dérangeant parce que la gravité de ces blessures et de ces attaques et qu’elles sont quelque peu aléatoires, c’est dérangeant. Il y a beaucoup de gens… qui font confiance aux gens qui les approchent avec un chien et cela brise cette confiance”, a déclaré Hopkinson. a dit.

“Je ne blâme pas le chien. Je blâme l’homme et nous devons les trouver parce que quelqu’un va être plus gravement blessé”, a-t-il ajouté.

Le suspect est décrit avec une peau foncée, une carrure moyenne, une barbe noire et hirsute et portait un sweat à capuche gris.

Le chien est décrit comme un pit-bull ou un mastiff brun de 100 livres.

Les agents fouillent le secteur.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police.