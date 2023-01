La police de Toronto identifie un homme qui aurait été tué par des adolescentes lors d’une attaque “en essaim”

La police de Toronto a identifié l’homme tué le mois dernier par un groupe d’adolescentes lors d’une attaque « essaimage » apparemment aléatoire dans le centre-ville de la ville.

Ken Lee59 ans, a été désignée mardi comme la victime d’un meurtre qui a secoué la ville, à la fois pour son insensé et le jeune âge des assaillants présumés.

On pense que huit adolescentes ont poignardé Lee sur une place près de la gare principale de la plus grande ville du Canada aux premières heures du 18 décembre. Trois des filles ont 13 ans, trois ont 14 ans et deux ont 16 ans.

Huit adolescentes accusées de meurtre à Toronto après avoir poignardé la mort Lire la suite

Lee, qui avait passé des années dans le système des refuges de la ville, était la 68e victime d’homicide de Toronto en 2022. Il a été attaqué après que des témoins ont déclaré qu’il avait tenté d’empêcher le groupe d’adolescents de voler une bouteille d’alcool à un ami.

Des passants ont signalé les ambulanciers paramédicaux et Lee a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais est décédé peu de temps après.

La police de Toronto enquête également sur des informations plus tôt dans la soirée selon lesquelles un groupe d’adolescents harcelait des passants.

Les agents ont arrêté les filles à proximité après avoir interrogé des témoins, récupérant un certain nombre d’armes sur les lieux.

Aucun des suspects ne peut être identifié en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents du Canada.

Les enquêteurs pensent que les adolescents impliqués dans l’attaque se sont rencontrés sur les réseaux sociaux et venaient de différentes parties de la ville, mais ont déclaré qu’il n’était toujours pas clair pourquoi ils se sont rencontrés ce soir-là.

“Je ne les décrirais pas comme un gang à ce stade, mais qu’est-ce que [is] aurait eu lieu ce soir-là serait compatible avec ce que nous appelons traditionnellement un essaimage », a déclaré le sergent-détective Terry Browne de l’unité des homicides de Toronto aux journalistes le 20 décembre.

L’un des suspects a été libéré sous caution fin décembre et est autorisé à retourner à l’école, un juge devant exposer son raisonnement pour accorder une caution plus tard dans la journée. L’adolescente ne peut pas contacter son coaccusé, posséder des armes ou utiliser un téléphone portable. Elle doit également demeurer dans la province de l’Ontario.

Sur les sept suspects restants, deux ont des dates d’audience sur le cautionnement fixées à la fin du mois et les avocats continuent de discuter des dates potentielles pour les autres.