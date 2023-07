La police de Toronto ferme un bar au siège social

Un bar sous licence entièrement approvisionné à l’intérieur d’un salon pour officiers supérieurs au siège du service de police de Toronto est fermé, a confirmé la police à CBC Toronto dimanche. La décision intervient après que CBC Toronto a rapporté qu’un agent est entré dans le salon quelques heures avant d’être accusé de conduite avec facultés affaiblies.

Le bureau du chef et le comité du salon des officiers exécutifs ont informé les officiers supérieurs en mai que le permis d’alcool du bar ne serait pas renouvelé, a déclaré un porte-parole de la police dans un e-mail. La police n’a pas lié la fermeture aux reportages de CBC ou aux accusations de conduite avec facultés affaiblies portées contre le surintendant. Riyaz Hussein.

Le Executive Officers Lounge s’est vu délivrer pour la première fois un permis d’alcool au siège social du 40 College St. en 1989, selon la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO).

« À l’avenir, le service demandera un permis pour occasions spéciales à la CAJO si nous décidons d’organiser un événement où de l’alcool peut être servi », a déclaré le porte-parole.

Selon le site Web de la CAJO, un permis pour occasions spéciales est requis chaque fois que de l’alcool est offert à la vente ailleurs qu’un établissement titulaire d’un permis.

En avril, une enquête de CBC Toronto a rapporté que le surintendant. Riyaz Hussein est entré dans le salon environ trois heures avant d’écraser son VUS de service dans un autre véhicule à Pickering, en Ontario, et a été accusé de conduite avec facultés affaiblies en janvier 2022. On ne sait pas combien de temps Hussein est resté dans le salon des dirigeants et si oui ou non il a bu dans la chambre.

Hussein, qui dirigeait le tribunal disciplinaire du service de police, a plaidé coupable en octobre 2022 de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang en lien avec l’accident. Il a été condamné à une interdiction de conduire d’un an et à une amende de 1 560 $.

La police a déclaré que le permis d’alcool était rarement utilisé, « en grande partie pour des fonctions officielles comme les retraites ou l’hébergement de dignitaires ».

La Toronto Police Association appuie la décision, a déclaré Jon Reid, son président, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

« Nous avons toujours vivement souhaité que le commandement et les officiers supérieurs donnent l’exemple à la fois dans leurs actions et leur responsabilité », a déclaré Reid.