La police de Sycamore va obtenir une voiture de remplacement après l’accident d’août – Shaw Local

SYCAMORE – Une nouvelle voiture de patrouille permettra à la flotte de la police de Sycamore de retrouver ses effectifs complets après qu’un des véhicules du département ait été détruit lors d’un accident fin août.

Un policier de Sycamore a été blessé dans un accident le 25 août alors qu’il répondait à un appel aux services d’urgence. » a déclaré Rod Swartzendruber, chef adjoint des enquêtes et des services de soutien de la police de Sycamore. Le policier est depuis retourné au travail.

« L’officier va bien », a déclaré Swartzendruber.

« Bien, c’est tout ce qui compte », a répondu Nancy Copple, échevine du 3e quartier.

Le conseil municipal de Sycamore a autorisé l’achat d’un Ford Police Interceptor 2023 pour 44 865,00 $ lors de la réunion du conseil municipal de lundi. Il remplacera la Ford 2021 qui a été rendue inutilisable – mais le directeur municipal de Sycamore, Michael Hall, a déclaré que le régime d’assurance de la ville couvrirait le coût du véhicule de remplacement.

« [A police officer] a été heurté alors qu’il répondait à un appel et la voiture a été détruite. Notre assurance nous paie, paiera le montant total. En attendant, nous cherchons à remplacer le véhicule. Il est très difficile de trouver des véhicules Ford à l’heure actuelle, et nous avons donc voulu nous lancer dans ce projet, et nous serons ensuite remboursés une fois que l’assurance aura payé cela », a déclaré Hall.

Selon les documents de la ville, Sycamore paiera à Morrow Brothers Ford, basé à Greenfield, le prix standard du gouvernement de l’Illinois pour le véhicule (43 890 $) et 975 $ pour le fret du véhicule de la Floride à l’Illinois. Le véhicule blanc comportera un projecteur côté conducteur, un télédéverrouillage, une assistance pré-collision et d’autres équipements standard pour les voitures d’escouade.

Swartzendruber a déclaré que le véhicule devrait être livré dans les 10 jours suivant l’autorisation d’achat de la ville, mais qu’il faudra probablement attendre la fin de l’année pour que la voiture de patrouille soit prête à patrouiller.

Lorsque l’échevin du 2e quartier Chuck Stowe lui a demandé si l’argent de l’assurance signifiait que l’achat de la voiture se révélerait être un filet, même pour le chéquier de la ville, Hall a déclaré que la ville devrait être au clair.

« Les assurances ont déjà annoncé qu’elles couvriraient tout. Nous sommes juste en train de prendre une longueur d’avance en ce qui concerne l’achat d’une voiture, et ensuite nous serons probablement remboursés, je sais que ce sera avant la fin de l’année », a déclaré Hall.